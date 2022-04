Die Inflation schießt durch die Decke - und was schlägt Christine Lagarde als Chefin der EZB vor? Sie will dafür sorgen, dass die Renditen der europäischen Staatsanleihen nicht weiter steigen - aber an der Bekämpfung der explodierenden Preise scheint sie weniger interessiert zu sein. Mit fatalen Folgen: denn die Selbstverstärkungs-Effekte der Inflation beschleunigen sich: Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...