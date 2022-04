Während der Rest der Welt sich mehr oder weniger mit der Existenz von Corona abgefunden hat, versucht China weiterhin, das Virus restlos vom Angesicht der Erde, oder zumindest des eigenen Landes, zu tilgen. Das klappte mit rigorosen Lockdowns in der Vergangenheit noch recht gut. Die Zero-Covid-Strategie schein mit Omikron aber an ihre Grenzen zu kommen.Mit gleich mehreren Ausbrüchen hatte das Reich der Mitte zu kämpfen und schickte nicht nur eine Millionenmetropole in den Lockdown. Dessen Ausmaß ist mit den eher laschen Maßnahmen, welche es hierzulande in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...