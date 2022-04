DJ Scholz will Aufnahme von EU-Beitrittsgesprächen mit Albanien

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich angesichts des Ukraine-Kriegs für rasche EU-Beitrittsgespräche mit Albanien und Nordmazedonien starkgemacht. Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem albanischen Ministerpräsidenten Edi Rama erklärte Scholz, dass er den Berliner Prozess zur Annäherung des Westbalkans an die Europäische Union wiederbeleben möchte. Der Annäherungsprozess bewege sich in die richtige Richtung und nun müsse der nächste Schritt folgen, wie Scholz in Berlin erklärte.

"Mein Eindruck ist: Wir leben in neuen Zeiten. Das ist auch mit der russischen Aggression verbunden. Das hat bei ganz vielen in Europa den Gedanken für das Gemeinsame in der Europäischen Union und für die Notwendigkeit, sich unterzuhaken, erhöht", sagte Scholz. "Deshalb ist wohl der Moment jetzt gut, um diese Dinge aktuell voranzutreiben. Ich jedenfalls werde mich da einsetzen."

Es sei wichtig, dass der Berliner Prozess zur Annäherung der Westbalkanstaaten an die EU, der von der früheren Bundeskanzlerin Angela Merkel ins Leben gerufen wurde, nun weiter geführt und die Kooperation verbessert werde. Auch müssten im Westbalkan Schritte hin zur Wahrung der europäischen Grundfreiheiten unternommen werden, damit dies am Ende in eine "Mitgliedschaft der Europäischen Union und (in) einer guten, friedlichen Entwicklung für den westlichen Balkan, aber auch (in) einer guten ökonomischen und sozialen Entwicklung mündet", erklärte Scholz.

Scholz lobte zudem, dass Albanien an der Seite der Ukraine und der EU stehe und die Sanktionen gegen Russland umsetze.

Rama erklärte, dass der Berliner Prozess wichtig für den Westbalkan sei und er auf eine Wiederbelebung des Prozesses hoffe. Für sein Land seien die Reformen nicht etwas, das man für die EU tue, sondern für die eigenen Enkelkinder, wie er laut eines Dolmetschers sagte.

Rama appellierte außerdem an Scholz, dass Deutschland sich in der EU für die Aufhebung der Visapflicht für touristische Reisen von Kosovaren einsetzt.

