Esmark Inc. gab heute bekannt, dass James P. Bouchard, Vorsitzender und CEO, und seine langjährige Freundin Martina Roda eine zweite Spende in Höhe von 25.000 USD für die Unterstützung von ukrainischen Flüchtlingen in Košice, Slowakei, geleistet haben. Dies ist die zweite Spende des Unternehmens an die Stadt Košice, die von Bürgermeister Ing. Jaroslav Polacek geführt wird, um Ukrainer zu unterstützen, die in die Slowakei fliehen.

Bis zum 5. April sind mehr als 302.700 ukrainische Flüchtlinge in die Slowakei gekommen, wie einem bestätigten operativen Datenportal zu entnehmen ist.

Die Spenden des Unternehmens für die Hilfsmaßnahmen summieren sich inzwischen auf 50.000 USD. Im März gab Esmark eine erste Spende in Höhe von 25.000 USD bekannt und bot mit dem Ziel, andere Menschen zur Hilfe zu motivieren an, die Spenden zu verdoppeln, und zwar bis zu einer Höhe von weiteren 25.000 USD. Bis heute wurde Esmark direkt über Spenden in Höhe von fast 12.000 USD informiert, die von Amerikanern zur Unterstützung ukrainischer Flüchtlinge geleistet wurden.

Bouchard ist ehemaliger Executive Vice President von U.S. Steel und gesetzlicher Vertreter der Slowakischen Republik, der das ostslowakische Eisenwerk Košice heute bekannt als U.S. Steel Košice in der Slowakei umwandelte, nachdem U.S. Steel es übernommen hatte. Die Spenden von Bouchard und Roda in Höhe von insgesamt 50.000 USD wurden im Namen der ehemaligen "U.S. Steel American"- und "Slovak Commercial"-Teams getätigt.

"Wir sind stolz und dankbar für die knapp 12.000 USD, die von Esmark-Freunden gespendet wurden, aber wir wollten keinen Augenblick länger warten, um der Stadt Košice zusätzliche finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen", sagte Bouchard. "Wir arbeiten direkt mit dem Büro des Bürgermeisters zusammen, so dass unsere Gelder sofort verfügbar sind und die Stadt schnell handeln und den Flüchtlingen humanitäre Hilfe leisten kann."

Die Mittel aus der ersten Spende wurden für folgende Zwecke verwendet:

Anheuern einer Agentur zur organisatorischen und technischen Unterstützung im Zentrum für ukrainische Flüchtlinge;

Bereitstellung von Verpflegung und die Organisation von slowakischen Freiwilligen; und

Koordinierung der vorübergehenden Unterbringung und Versorgung der ukrainischen Flüchtlinge.

"Die anfänglichen 25.000 USD von Jim und Martina haben uns eine schnellere Mobilisierung und Organisation ermöglicht", sagte der Bürgermeister der Stadt Košice, Ing. Jaroslav Polacek. "Wir sind sehr dankbar für die zusätzliche Unterstützung in Höhe von 25.000 USD, die wir vor allem für die Bereitstellung von Transportmitteln, Unterkünften und Nahrungsmitteln insbesondere für Familien mit kleinen Kindern verwenden werden."

"Wir können nicht tatenlos zusehen, während wir die Berichte aus erster Hand von unseren Freunden vor Ort in der Slowakei hören und die Ereignisse in den Nachrichten verfolgen", sagte Roda. "Wir danken dem Bürgermeister, den Freiwilligen und allen Einwohnern von Košice, die ihren ukrainischen Nachbarn die dringend benötigte humanitäre Hilfe leisten."

Esmark und Bouchard setzen sich seit Langem dafür ein, anderen in Not zu helfen. In den vergangenen 15 Jahren haben sie über 10 Millionen USD für humanitäre Hilfe und Kinderhilfswerke gespendet.

Über Esmark, Inc.

Esmark, Inc. ist ein diversifiziertes, privates Familienunternehmen mit einem Portfolio von Industrieunternehmen, die ihre Wurzeln in der Stahlindustrie haben. In den vergangenen Jahren hat Esmark seine Interessen und Tätigkeiten auf eine Vielzahl von Unternehmen in der Industrie und im Rohstoffsektor ausgeweitet. Esmark (ein früheres börsennotiertes Unternehmen an der NASDAQ: ESMK) hat sich auf mehrere Schlüsselindustrien spezialisiert, unter anderem Stahldienstleistungen, Öl- und Gasexploration, Luftfahrt, Immobilien, professionelle Dienstleistungen, Technologie und Jugendsportentwicklung. Das Unternehmen ist außerdem ein aktives Mitglied der Gesellschaft in den Gemeinden, in denen es tätig ist. Es hat mehr als 10 Millionen USD an gemeinnütziger Unterstützung für eine breite Palette von humanitären, Bildungs-, Familien-Wellness- und Jugendsportprogrammen in Pennsylvania, Illinois und international bereitgestellt. www.esmark.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220411005223/de/

Contacts:

Katie Regan

Director of Communications

Esmark, Inc.

Katie.regan@esmark.com