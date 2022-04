Verimatrix veröffentlicht während der Messe ein bei Caretta Research in Auftrag gegebenes White Paper über den Stand der Piraterie

Spezielle Besprechungsräume und ein Kiosk stehen zur Verfügung, um die neuesten Plattformnachrichten des Unternehmens sowie Innovationen zur Abwehr von Bedrohungen und zum Schutz vor Piraterie vorzustellen

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, hat heute die folgenden NAB Show-Sitzungen im Las Vegas Convention Center angekündigt, an denen die folgenden Verimatrix-Experten teilnehmen werden:

1. Sonntag, 24. April, 13:00 13:30 Uhr: "Secure, Value-Add Partnerships that are Now Possible Thanks to Modern SaaS Platforms" mit Sebastian Braun, Senior Director of Product Management

2. Montag, 25. April, 14:30 15:00 Uhr: "Threat Defense for Media Entertainment: How to Close the Open Door in Security Walls to Prevent the Enterprise from Being Compromised" mit Jon Samsel, Senior Vice President of Global Marketing

3. Dienstag, 26. April, 11:30 12:00 Uhr "The State of Piracy Today and the New Battlefront Against Industrial Scale Content Theft" mit Sebastian Braun, Senior Director of Product Management

Am Kiosk W2513 und im Besprechungsraum W4833MR wird Verimatrix außerdem seine neuesten Entwicklungen rund um die Verimatrix Secure Delivery Platform sowie seine Lösungen im Bereich Threat Defense and Anti-Piracy vorstellen. Um ein persönliches Treffen während der diesjährigen NAB Show zu vereinbaren, erreichen Sie Verimatrix hier.

Darüber hinaus wird Verimatrix während der NAB Show ein White Paper vorstellen, das in Zusammenarbeit mit Caretta Research entstanden ist: "Protect or Plunder: Surgical Strikes to Disrupt Industrial-scale Piracy". Das Dokument zeigt die jüngsten Veränderungen und Trends in der digitalen Piraterie auf zusammen mit präzisen Gegenmaßnahmen, die jetzt möglich sind. Das vollständige White Paper steht ab Montag, 25. April, unter www.verimatrix.com zum Download bereit.

"Verimatrix setzt seine Modernisierungsstrategie fort, um bahnbrechende Cloud-basierte Ökosysteme anzubieten, die auf einzigartige Weise Cybersicherheits- und Anti-Piraterie-Technologien zusammenführen. Damit reagieren wir auf einen klaren Bedarf, die heutigen, miteinander verwobenen Geschäftsanforderungen in der Medien- und Unterhaltungsbranche sowie in zahlreichen anderen Branchen zu erfüllen", so Asaf Ashkenazi, Chief Operating Officer und President von Verimatrix. "Die diesjährige NAB Show bietet den idealen Rahmen, um diese Bemühungen durch neue und erweiterte Gespräche mit potenziellen Partnern und Anwendern, die ihre Inhalte, Anwendungen oder Geräte effizient und kostengünstig sichern und gleichzeitig leistungsstarke, unvergessliche Benutzererlebnisse bieten wollen, weiter auszubauen."

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und nahtloser Sicherheit.

