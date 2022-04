Die Finanzierungsrunde wird geleitet von Kalaari Capital, Aflac Ventures, Digital Horizon, Stride Ventures; die bisherigen Investoren trugen ebenfalls zu der Runde bei

Die Gelder werden genutzt werden, um ein wertorientiertes Full-Stack-Ökosystem für chronische Krankheiten, die Beschleunigung der Marktexpansion, die Kundenakquise und den Aufbau neuer Einnahmequellen zu stärken

Steigerung der Wertbestimmung von PhableCare um das Sechsfache

Das in Bangalore ansässige Unternehmen PhableCare, das größte Unternehmen Indiens für Krankheitsmanagement, hat innerhalb eines Jahres nach der Serie-A-Finanzierung eine Serie-B-Finanzierung in Höhe von 1.870 Mio. INR (25 Mio. USD) eingeworben. Die Runde wurde geleitet von Kalaari Capital, unter Mitwirkung von Aflac Ventures, Digital Horizon und Stride Ventures. Die bisherigen Investoren Omron Ventures, SOSV, Social Starts und Fresco Capital trugen ebenfalls zu der Runde bei.

Vani Kola, Managing Director von Kalaari Capital, leitete die Runde: "Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Sumit und Mukesh bei der Verfolgung ihres Auftrags, den Umgang mit chronischen Krankheiten zu revolutionieren. Ihre Erfahrung und ihre umfassenden Einblicke in den Markt bestärken in Verbindung mit ihrer unternehmerischen Erfahrung unser Vertrauen in ihre Fähigkeit, die digitale Gesundheitsversorgung in Indien völlig neu auszurichten. Wir wünschen ihnen das Allerbeste auf ihrem Weg."

Derzeit nutzen über 3 Millionen Patientinnen und Patienten, über 10.000 Ärztinnen und Ärzte und über 1000 Apothekerinnen und Apotheker die Technologie von PhableCare. Damit ist das Unternehmen marktführend in dem Segment. Die neue Investition verstärkt das rapide Wachstum von PhableCare im Jahr 2021 weiter. Diese Finanzierungsrunde bedeutet einen sprunghaften Anstieg der Wertbestimmung von PhableCare innerhalb eines kurzen Zeitraums um das Sechsfache. Das Unternehmen wird diese Investition dafür nutzen, sein wertorientiertes Full-Stack-Ökosystem für chronische Krankheiten weiter zu stärken und seine Marktexpansion, Kundenakquise (Ärzte und Patienten) und Markenentwicklung zu beschleunigen und neue Einnahmequellen zu erschließen.

Das Start-up hat Pläne für die Übernahme weiterer Akteure über strategische Investitionen. So wird die Position von PhableCare in der Kategorie konsolidiert werden. Das Unternehmen hat Kapital zugewiesen und sich zusätzliche Projektschulden gesichert, um in andere Start-ups im Bereich Gesundheitstechnik zu investieren, die durch die Erweiterung von Ressourcen und Kompetenzen potentiell ein prosperierendes Ökosystem im Gesundheitswesen schaffen können.

Über die neueste Finanzierung sagte Sumit Sinha, Mitgründer vonPhableCare: "Wir sind überzeugt, dass Indien ein fokussiertes Ökosystem für das Management chronischer Krankheiten braucht, da die Pflege bei chronischen Erkrankungen die größte Belastung für die Gesamtkosten im Gesundheitswesen mit sich bringt. Bei Phable helfen wir chronisch erkrankten Patienten ständig, damit ihnen beim Umgang mit ihrer Erkrankung geringere Kosten entstehen und sie so lange wie möglich nicht ins Krankenhaus müssen. Wir konnten zeigen, dass dieses Problem im großen Maßstab effektiv mit digitalen Lösungen, einem Ökosystem der vernetzten Pflege, IOT-Geräten und Daten gelöst werden konnte."

"Unser Fokus für die nächsten zwei Jahre läge dann darauf, die Technologie in über 30 Millionen indische Haushalte und zu über 100.000 superspezialisierten Ärzten in Indien zu bringen, sowie 25 des Marktes für uns zu gewinnen. Außerdem werden wir weiterhin Technologien entwickeln, um das Gesundheitssystem und die Akteure noch besser zu integrieren", so Mitgründer Mukesh Bansal weiter.

Vor der aktuellen, von Kalaari Capital geleiteten Serie-B-Finanzierung konnte sich Phablecare im März 2021 eine von Manipal Hospitals geleitete Serie-A-Finanzierung in Höhe von 900 Mio. INR sichern. Später erhielt das Start-up im Jahr 2021 über primäre Kapitalzuführung weitere 140 Mio. INR von Omron Ventures sowie eine Risikokreditfazilität in Höhe von 450 Mio. INR von Stride Ventures.

PhableCare ist eine App-basierte, spezialisierte Plattform für die Pflege bei chronischen Krankheiten. Die innovative App für Krankheitsmanagement überbrückt die Kluft zwischen Ärzten und Patienten mittels einer Full-Stack-Lösung, die Fernkonsultationen und -pflege, zeitnahe und intelligente Einblicke sowie vereinfachten Zugang zu Grundlagen des Gesundheitswesens liefert.

PhableCare hat ein Ökosystem aus Pflegedienstleistern, Kliniken, Herstellern von Medizintechnik, Herstellern von Gesundheits- und Wellnessprodukten, E-Pharmacy-Händlern und Versicherungspartnern aufgebaut, um Millionen von Indern digitale Gesundheitsversorgung zugänglich zu machen. Die Komplettlösung des Unternehmens für Ärzte basiert auf einem Entscheidungshilfesystem und vereinfacht die Einbeziehung der Patienten und die Verwaltung von Kliniken. PhableCare unterstützt Ärzte dabei, ihre Arbeit über geografische Grenzen hinweg auszudehnen und bessere Beziehungen mit den Patienten aufzubauen.

