MEDIENMITTEILUNG Lalique Group gibt neue Parfüm-Lizenzvereinbarung mit Superdry bekannt



Zürich, 12. April 2022 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) hat eine weltweite Parfüm-Lizenzvereinbarung mit der global tätigen britischen Textilhandelskette Superdry abgeschlossen, die von IMG vermittelt wurde.



Gemäss der Vereinbarung mit einer anfänglichen Laufzeit bis Ende 2032 wird Lalique Group exklusiv eine Kollektion von Parfüms für Damen und Herren für Superdry, ein globales Fashionlabel aus Grossbritannien, kreieren und vertreiben. Die Lancierung eines ersten Dufts im Rahmen der neuen Lizenz ist für Frühling 2024 geplant. Aufbauend auf Superdrys Reputation, wird der Duft in deren Kernmärkten einschliesslich Grossbritannien, USA, Europa und Asien erhältlich sein und über das weltweite Distributionsnetzwerk von Lalique Group vertrieben und vermarktet werden. Superdry wurde 2003 in Grossbritannien gegründet und verfügt über eine bedeutende globale Präsenz in über 50 Ländern mit 228 Ladengeschäften und rund 480 Franchise- und Lizenznehmern. Über die Webseite superdry.com werden ihre Produkte in über 100 Ländern weltweit angeboten. Roger von der Weid, CEO von Lalique Group: «Wir freuen uns, Superdrys exklusiver Parfüm-Partner zu sein. Die Zusammenarbeit mit der weltweit etablierten und renommierten Marke mit ihrem unverkennbaren Stil ist eine hervorragende Gelegenheit, unser Brand-Portfolio zu erweitern, und wir sind vom Erfolgspotenzial der Partnerschaft überzeugt.» Julian Dunkerton, CEO von Superdry: «Wir haben ein hohes Momentum in unserer Marke mit ihrem unverwechselbaren Stil, und unsere neuen Superdry-Düfte werden eine gute Ergänzung sein. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Lalique Group, einem Premium-Partner, der sehr gut zu unserer Marke passt. Im Rahmen unserer Partnerschaft werden wir auch grossen Wert auf die nachhaltige Produktion der Düfte und der Verpackung legen.» Mit der neuen Lizenz von Superdry erweitert Lalique Group ihr bestehendes Parfümportfolio, das die Marken Lalique Parfums, Brioni, Jaguar Fragrances, Bentley Fragrances, Parfums Grès und Parfums Samouraï umfasst.



Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie sowie Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 750 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, die den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René Lalique, Meister der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen. Die Namenaktien von Lalique Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Zusätzliche Informationen finden Sie unter lalique-group.com

Über IMG

IMG ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Sport, Mode, Events und Medien. Das Unternehmen managt einige der erfolgreichsten Sportler und Mode-Ikonen der Welt, besitzt und betreibt Hunderte von Live-Events pro Jahr und ist einer der führenden unabhängigen Produzenten und Distributoren von Sport- und Unterhaltungsmedien. IMG ist zudem auf Lizenzen, Sporttraining und Liga-Entwicklung spezialisiert. IMG ist eine Tochtergesellschaft von Endeavour, einem globalen Unterhaltungs-, Sport- und Content-Unternehmen. Über Superdry

Superdry ist eine zeitgemässe Marke, die in vier Kollektionen stilvolle Produkte erstklassiger Qualität anbietet. Inspiriert von den Kulturen Amerikas, Japans und Grossbritanniens bietet Superdry wunderschön gestaltete, entspannte Styles mit ansprechenden Inhalten. Herstellungsmethoden, Liebe zum Detail, hochwertige Materialien und handgezeichnete Kunst sind die charakteristischen Merkmale der Kollektionen. Superdry verfügt über eine starke globale Präsenz in über 50 Ländern. Superdry.com, unser digitales Erlebnis, verkauft sicher und zuverlässig in über 100 Länder weltweit. www.superdry.com

