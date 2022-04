Mit digitalen Lösungen den Klimaschutz in der Schweiz und global fördern: Mit diesem Ziel haben sich South Pole und Swisscom zusammengetan und bündeln dafür ihre Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit.Zürich - Mit digitalen Lösungen den Klimaschutz in der Schweiz und global fördern: Mit diesem Ziel haben sich South Pole und Swisscom zusammengetan und bündeln dafür ihre Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Swisscom eine Minderheitsbeteiligung an South Pole erwerben. «Die Entwicklung digitaler Lösungen für den Klimawandel sind ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...