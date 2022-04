Zürich (ots/PRNewswire) -Mit digitalen Lösungen den Klimaschutz in der Schweiz und global fördern: Mit diesem Ziel haben sich South Pole und Swisscom zusammengetan und bündeln dafür ihre Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Swisscom eine Minderheitsbeteiligung an South Pole erwerben."Die Entwicklung digitaler Lösungen für den Klimawandel sind ein disruptiver Trend, der Gesellschaft und Wirtschaft im kommenden Jahrzehnt weltweit prägen wird. Gemeinsam mit Swisscom wollen wir Organisationen und Individuen die besten Möglichkeiten für Klimaschutz zur Verfügung stellen", sagt Renat Heuberger, CEO und Mitgründer von South Pole."Wir glauben, dass die Dynamik der Digitalisierung neue Wege für eine schnellere Dekarbonisierung eröffnen kann. Unser Ziel ist es, zum Klimaschutz beizutragen, indem wir bis 2025 eine Million Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr einsparen. Gemeinsam mit starken Partnern wie South Pole stellen wir daher innovative Lösungen für unsere Kunden bereit, die uns schneller in eine nachhaltige Zukunft führen", so Urs Schaeppi, CEO von Swisscom.Diese Investition unterstreicht das langfristige Bekenntnis von Swisscom, das Potenzial der Digitalisierung für eine nachhaltigere Gesellschaft zu nutzen. Gleichzeitig geht die Investition Hand in Hand mit dem Bestreben von South Pole, Klimaschutz mit Hilfe digitaler Technologien zu vereinfachen. Gemeinsam werden die beiden Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen anbieten, darunter die Messung der Klimaauswirkungen, Unterstützung bei der Festlegung wissenschaftlich fundierter Emissionsreduktionsziele, die Entwicklung von Strategien zur Emissionsreduzierung, die Kompensation unvermeidbarer Kohlenstoffemissionen und Investitionsmöglichkeit in Klimaschutz.i.hagbrink@southpole.comÜber South Pole:www.southpole.comÜber Swisscomwww.swisscom.comMedienkontakt:Isabel Hagbrink, Director of Global Communicationsi.hagbrink@southpole.comSouth Pole, vom Weltwirtschaftsforum als "Social Enterprise" ausgezeichnet, ist eine führende Anbieterin von Klimaschutzlösungen. Seit 2006 unterstützt South Pole öffentliche und private Akteure dabei, Emissionen zu reduzieren und sich wirksam für Klimaschutz zu engagieren. Als grösste Projektentwicklerin hat South Pole nahezu 1'000 Klimaschutzprojekte in über 50 Ländern finanziert, und so neben weiteren Co-Benefits entlang der Nachhaltigkeitsziele der UN mehr als eine Gigatonne CO2-Emissionen reduziert. Die Projekte reichen von nachhaltiger Landwirtschaft, Waldschutz und Abfallmanagement bis hin zu Energieeffizienz und erneuerbaren Energien.South Pole berät ausserdem Tausende führender Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit, darunter Nestlé, Digitec-Galaxus und L'Oréal.www.southpole.comSwisscom ist das führende Telekommunikations- und eines der führenden IT-Unternehmen der Schweiz mit Sitz in Ittigen, nahe der Hauptstadt Bern. Ausserhalb der Schweiz ist Swisscom über Fastweb auf dem italienischen Markt präsent. Bis zum dritten Quartal 2021 erwirtschafteten über 19'100 Mitarbeitende einen Umsatz von 8'343 Millionen Franken. Swisscom ist zu 51% im Besitz des Bundes und gehört zu den nachhaltigsten und innovativsten Unternehmen der Schweiz. So nutzt Swisscom seit 2010 Strom aus 100% erneuerbaren Energien, hält seit 2016 den SBTi-Reduktionspfad für 1,5 \u00baC ein und bietet ab 2022 klimaneutrale Telekommunikationsprodukte an.www.swisscom.comCONTACT:Barbara RyterOwner / Co-CEOContcept Communication GmbH+41 79 233 58 07RW: Barbara.ryter@contcept.chLogo:https://mma.prnewswire.com/media/1783358/South_Pole_Logo.jpgOriginal-Content von: South Pole, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162556/5194799