Bei einem schwachen Start wackelt im DAX am Dienstag die runde Marke von 14.000 Punkten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor dem Auftakt bei 1,4 Prozent Minus knapp darunter. Damit fällt er wohl auf den tiefsten Stand seit Mitte März zurück. Am Vorabend hatten bereits die US-Börsen ein dickes Minus verbucht.Der Ausverkauf der Technologie-Werte geht bei steigenden Anleihen-Renditen weiter. Der Nasdaq-Auswahlindex Nasdaq 100 sank am Vorabend in den USA wieder unter 14.000 ...

