Der neue Krypto-Geheimtipp: Aktie mit Aufholpotenzial von über 100 %! Nutzen Sie die Kraft und Dynamik der technologischen Revolution!

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser gibt der Aktie ein "Kaufen-Rating" und sieht die faire Bewertung bei einem Kursziel von 13,00 EUR. Das entspricht ein Kurspotenzial von mindestens +100 %



Mit der Anlage in Aktien der Cryptology WKN: A2JDEW schöpfen Sie die Möglichkeiten des Bitcoins, Ethereum und der Blockchain-Technologie voll aus und profitieren zusammen mit anerkannten Experten vom Zukunftsmarkt des Krypto-Universums!

Liebe Leserinnen und Leser,

das digitale Zeitalter eilt im Laufschritt voran und ist nicht mehr aufzuhalten.

An den Finanzmärkten führt dieser Generationenwechsel zu einer historischen Investitionschance.

Denn damit beginnt auch die Krypto-Technologie mehr und mehr Fuß zu fassen. Sie wird von diversen Konzernen und Institutionen zunehmend genutzt und so immer mehr zu einem festen Bestandteil unseres Alltags werden.

Aus strategischer Anlegersicht ist es nur logisch, auf diesen Zug aufzuspringen und in den Sektor zu investieren, solange er sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet und noch bevor er eine grundlegende Neubewertung erfahren wird.

Wer vor wenigen Jahren als einer der ersten in dem Segment investierte, konnte mit dem Einsatz von nur einem kleinen Taschengeld reich werden.

Im Februar 2011 war 1 Bitcoin zum ersten Mal 1 US-Dollar Wert. Heute notiert 1 Bitcoin über 45.000 US-Dollar. Unglaubliche 4.500.000% Prozent Kursgewinn für Bitcoin-Anleger der ersten Stunde

Warren Buffett der Kryptos: Dieser Milliardär rollt die Blockchain-Szene auf

Warren Buffett, einer der reichsten Investoren der Welt, wurde innerhalb von 13 Jahren zum Millionär und brauchte 33 Jahre zum Milliardär. Dass es in der heutigen Zeit schneller geht, beweist das Mooresche Gesetz. Alle ein bis zwei Jahre verdoppelt sich demnach die Leistungsfähigkeit von Computern, bei gleichen Kosten.

Das Resultat: In der Krypto-Branche erreichen weitsichtige Investoren ihre Ziele viel schneller.

Mike Novogratz ist die Lichtgestalt der internationalen Kryptowelt. Nach einer großen Karriere in der traditionellen Finanzwelt - er war einer der jüngsten Partner bei der traditionsreichen Investmentbank Goldman Sachs und Chief Investment Officer beim Hedgefund-Giganten Fortress, den er selbst mitgegründet hat - hat er als einer der ersten im großen Zug auf Bitcoin & Co. gesetzt.

Mit seiner Firma Galaxy Digital fokussiert er sich hauptsächlich auf digitale Vermögenswerte und konnte damit bereits große Erfolge verbuchen. Die Aktie von Galaxy Digital ist allein seit Anfang 2020 um rund 2.000 % gestiegen.

Mike Novogratz ist Gründungsaktionär und Ankerinvestor der Cryptology, die in Deutschland börsennotiert ist. Es ist gut möglich, dass sich bei Cryptology der raketenhafte Kursverlauf wie bei Galaxy Digital wiederholen kann.

Mit an Bord ist auch der deutsche Tech-Milliardär Christian Angermayer, der einen erheblichen Teil seines Vermögens in dieser Gesellschaft investiert hat.

Ähnlich wie bei Warren Buffett, der mit der ehemaligen Textilgesellschaft Berkshire Hathaway ein Multimilliarden-Imperium erschuf, tritt die Cryptology als eine der erfolgreichsten Beteiligungsgesellschaften im Crypto- und Blockchain-Universum auf.

Wenn Sie die Aktien der Cryptology kaufen, müssen Sie sich um nichts mehr kümmern. Mit nur einer Aktie profitieren Sie vom ganzen Universum der Blockchain-Technologie.

Cryptology identifiziert für Sie die attraktivsten Crypto-Währungen, die aussichtsreichsten Geschäftsmodelle im Blockchain-Umfeld sowie die chancenreichsten Token ICOs. Unter einem ICO versteht man die erstmalige Ausgabe von Krypto-Token.

So ist die Cryptology als Ankerinvestor bei Block.One involviert, die mit dem Verkauf von EOS Tokens ca. 4,5 Milliarden US$ erlöst haben.

Außerdem ist Cryptology über die Block.One indirekter Mitgründer der Krypto-Börse Bullish. Diese arbeitet an der Fusion mit einem so genanntem SPAC und sollte ab Mitte des Jahres an der US-Technologiebörse NASDAQ notiert sein.

Zu den Unterstütztern zählt Paypal-Gründer und Technologie-Milliardärd Peter Thiel. Außerdem engagiert sich Richard Li, der Sohn und Erbe des auf 33 Milliarden US$ geschätzten Vermögens von Hong Kongs Tycoon Li Ka-shing.

Mitte 2013 kostete ein Bitcoin noch rund 130 US$. Heute notiert der Preis viele zehntausende Prozent höher.

Der Krypto-Sektor ist ein Markt, der trotz medialer Aufmerksamkeit noch ganz am Beginn seines Lebenszyklus steht und dessen Potenzial praktisch keine Grenzen gesetzt sind.

Alteingesessene Investoren, die nicht den Schritt in die Ära der neuen Asset-Klassen gewagt haben, staunen nicht schlecht, wenn sie die exorbitanten Kurs-Ausschläge von Krypto-Anlagen verfolgen.

Zwar machen die teils extremen Kurschwankungen den Markt für unerfahrene Privatanleger zu einem harten Pflaster. ABER es gibt sie noch, die einfache Möglichkeit, an diesem heißen Markt zu partizipieren.

Heute erfahren Sie

warum eine Investition in den Krypto-Sektor jetzt aussichtsreich ist,

welches Unternehmen als erste Wahl enormes Potenzial bietet und

warum Sie jetzt investieren sollten.

Krypto-Assets sind heute die am schnellsten wachsende Anlageklasse

Lange galten Kryptowährungen als höchst umstrittene Finanzanlage. Doch nun werden die Märkte in rasantem Tempo von diesem Sektor erobert.

In den vergangenen zwei Jahren ist die Branche regelrecht explodiert. Allein im letzten Jahr stieg die gesamte Marktkapitalisierung des Krypto-Sektors um 187,5 %.

Krypto- und Blockchain-Technologie liegt jetzt im Trend

Technologieaffine Investoren wie Tesla-Pionier Elon Musk haben den Trend bereits erkannt. Daher setzen sie darauf, dass der Sektor vermehrt an Zustimmung gewinnt und sich zu einer anerkannten Asset-Klasse entwickelt.

Zunehmend sprechen sich namhafte Finanzexperten für Anlagen im Krypto-Sektor aus, und Banken beginnen, die Zugänglichkeit für Investoren zu verbessern.

Auch MicroStrategy-Chef Micheal Sailor hält weiterhin an Bitcoin als Wertspeicher fest. Das Unternehmen hält gegenwärtig über 125.000 Bitcoin mit einem Wert von etwa 5 Mrd. US$.

Digitale Währungen sind auf dem Vormarsch

Auch von staatlicher und industrieller Seite rückt das Thema vermehrt in den Fokus. Während China bereits seine landeseigene digitale Währung ins Leben gerufen hat, adaptieren immer mehr Branchen rund um den Globus die aufstrebende Blockchain-Technologie.

Investitionen in die zukunftsträchtige Branche sind für vorausschauende Anleger nun unumgänglich.

Dieses Unternehmen sticht aus der Masse heraus

Privatanlegern sind bei den Zugriffs- und Investmentmöglichkeiten in den Krypto-Space oft Barrieren gesetzt. Die Cryptology Asset Group bietet Anlegern als Europas größte börsennotierte Holdinggesellschaft für alles rund um das Krypto-Universum einen leichten und unkomplizierten Zugang zu den begehrten Vermögenswerten.

Cryptology Asset Group AG

WKN: A2JDEW | ISIN: MT0001770107

6,22EUR (Tradegate)

Marktkapitalisierung: ~330 Mio. EUR

Das Unternehmen beteiligt sich an den aussichtsreichsten Chancen des Sektors, sodass auch traditionelle Anleger mittels der Cryptology-Aktie am Wachstum des Krypto-Ökosystems partizipieren können.

Darüber hinaus bietet die Aktie die Chance, von der Expertise erfahrener Krypto-Experten zu profitieren.

Bewährte Strategie mit ausgezeichneter Diversifikation

Cryptology's Strategie ist voll und ganz auf Performancemaximierung und gleichzeitige Risikodiversifikation für Anleger ausgelegt. Sie wird anhand eines breit aufgestellten Investmentportfolios umgesetzt, das die gesamte Krypto-Welt abdeckt.

Die Cryptology Asset Group profitiert von

Beteiligungen an exklusiven Blockchain-Unternehmen, wie Block.One & Bullish

direkten Investitionen in führende Krypto-Assets wie BTC, ETH und EOS,

einem exklusiven Zugang zu den heißesten Token-Angeboten und neu geprägten NTF's.

Aussichtsreiche Kern-Investitionen

Die Cryptology Asset Group zeichnet sich durch ein diversifiziertes Portfolio aus. Unter den wichtigsten Kerninvestitionen findet sich eine Reihe von führenden Blockchain-Unternehmen wie

Block.One , an dem man eine Beteiligung von rund 5 % hält. Block.One ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Blockchain-Software wie der Open-Source-Software EOSIO. Die Bitcoin-Bilanz des Unternehmens ist mit 160.000 Stück eine der höchsten auf dem Markt.

Interessant: Cryptology hält damit indirekt rund 8.000 Bitcoins über seine Beteiligung, welche bei derzeitigen Preisen von etwa 40.000 US$/Bitcoin bereits einen Gegenwert von rund 320 Mio. US$ ausweisen.

Über Block.One ist Cryptology außerdem an der neuen Kryptobörse "Bullish" beteiligt, welche unter anderem von dem milliardenschweren Investor Peter Thiel unterstützt wird. In einem Interview Ende des letzten Jahres kommentierte Cryptology-CEO Patrick Lowry:

"Während der Beta-Phase erzielte Bullish recht schnell ein tägliches Bitcoin-Handelsvolumen von über 100 Millionen US-Dollar, was etwa 15-20 % des täglichen Bitcoin-Handelsvolumens von Coinbase entspricht. Mitte Dezember wurde Bullish in über 40 Ländern für alle Krypto-Investoren ausgerollt. Bullish hat ein großes Jahr 2022 vor sich, und ich bin ... ,Bullish' ... für die Plattform!"

Northern Data (Anteil rund 8,9 %) , ein in Deutschland notiertes Krypto-Mining-Unternehmen und führender Anbieter von Hochleistungs-Computing-Infrastruktur. Durch jüngste Übernahmen von Decentric Europe und der Bitfield AG positioniert sich Northern Data inzwischen als eine der größten Ethereum- und Bitcoin-Mining-Gruppen der Welt.

Erfahrenes Experten-Team

In der Führungsetage von Cryptology finden sich einige namhafte Finanzexperten wieder. Darunter ist Patrick Lowry, welcher die Position des CEO einnimmt.

Unterstützt wird das Management von einem namhaften Advisory Board, dem u. a. die großen Ankeraktionäre angehören.

Hervorzugeben sind die Krypto-Experten Michael Novogratz und Christian Angermayer.

Christian Angermayer schafft schon durch seine hohe Eigenposition Vertrauen.. Denn: 49,5 % der Stammaktien befinden sich in den festen Händen von Angermayer's Apeiron Investment Group.

Angermayer äußerte sich jüngst in einem Interview wie folgt:

"Langfristig gilt: Die Welt braucht immer einen Wertspeicher. Für kurze Zeit war dies der Dollar, für eine ganz lange Zeit Gold. Bitcoin löst gerade Gold und den Dollar als Wertspeicher ab. Bitcoin ist das Gold des digitalen Zeitalters."

Auf Twitter veröffentlicht er regelmäßig seinen optimistischen Blick auf die Kryptowelt

Cryptology-Asset-Group-Aktie

WKN: A2JDEW | ISIN: MT0001770107

6,22 EUR (Tradegate)

Marktkapitalisierung: ~330 Mio. EUR

Kursverdoppler-Chance!

Die Cryptology Asset Group weist regelmäßig den Nettoinventarwert (NAV) seiner Vermögenswerte aus, wobei sämtliche Portfoliounternehmen bewertet werden.

Die Aktie notiert unter NAV: Das jüngste Update weist einen NAV von 9,53 EUR pro Aktie aus. Damit notiert der Aktienkurs mit einem Discount von fast 35 % markant unter dem Nettoinventarwert und lässt deutlich Luft nach oben.

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser versetzte der Aktie ein "Kaufen-Rating" und sieht die faire Bewertung der Cryptology Asset Group bei einem Kursziel von 13,00 EUR um mindestens 100 % höher.

Der Krypto-Markt steht heute noch am Beginn seiner großen Reise. Für Investoren gilt hier wie auch sonst: "Wer zuerst kommt, malt zuerst".

Nachdem Cryptology bereits an mehreren deutschen Börsen notiert ist, verfolgt das Unternehmen jetzt auch ein internationales Listing. Dies dürfte der Aktie zunehmende Aufmerksamkeit schenken und den Zugang zu einem größeren Anlegermarkt eröffnen.

Kluge Anleger positionieren sich JETZT!

Mit spekulativen Grüßen aus



der Hotstock Investor Redaktion

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Cryptology Asset Group wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.



