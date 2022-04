Trotz des verhaltenen Ausblicks auf das laufende Geschäftsjahr ist die Zuversicht bei Varta ungebrochen: "Für das zukünftige Wachstum bei kleinen Lithium-Ionen-Zellen sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt. Wir haben zudem bereits die nächste Wachstumsoffensive gestartet," so Vorstand Herbert Schein. AKTIONÄR-Leser wissen: Großen Anteil am weiteren Wachstum dürfte die geplante E-Offensive haben. Doch hier hält sich der Batteriehersteller noch (!) bedeckt.Varta will im Bereich CoinPower wieder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...