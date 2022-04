Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat einen Fehlstart in die neue Handelswoche hingelegt. Zeitweise näherte er sich gestern zwar der Marke von 14.300 Punkten an. Am Ende schloss er rund 0,6 Prozent tiefer bei 14.192 Zählern. Marktidee: BASF BASF hat gestern überraschend vorläufige Quartalszahlen präsentiert. Die Aktie legte zunächst klar zu, verlor dann aber an Schwung. Dabei scheiterte der Kurs auch an einem wichtigen Widerstand. Das übergeordnete Chartbild ist weiter angeschlagen. Damit sich die Situation aufhellt, muss das Papier zunächst über einer bestimmten Hürde schließen. Sollte die BASF-Aktie das schaffen, rücken drei neue Zielzonen in den Fokus.