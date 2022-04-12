The following instruments on XETRA do have their last trading day on 12.04.2022
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.04.2022
ISIN Name
US025816CD95 AMER.EXPRESS 19/22
DE000LB129U0 LBBW AD STUFENZINS 19/22
XS1982118264 SAUDI ARAMCO 19/22 MTN
XS1979297238 BOC (FFM) 19/22 MTN
FI4000242862 FINLD 17-22
FR0011234921 LEGRAND 12/22
AU0000NIBHF9 NORDIC INV.BK 2022
XS1812903828 TEVA PH.F.NL.II 18/22
XS1978205869 BK CHINA(LU) 19/22 FLRMTN
XS1843441491 ADLER REAL ESTATE 19/22
XS1808823592 KOMMUNALBK 18/22 MTN
XS1801786275 COTY 18/23 REGS
DE000DK9FYM7 DEKABANK DGZ IHS.S.6546
US86787EBE68 TRUIST BANK 19/22 MTN
US278642AE34 EBAY 12/22
XS1807422800 BMW INTL INV. 18/22 MTN
US124857AP86 PARAM.GLOBAL 2025
DE000LFA1214 LFA F.B.BAYERN IS.R1121
XS1497755360 ING GROEP 16/UND. FLR
US882508BA13 TEXAS INSTR. 16/22
US66989HAM07 NOVARTIS CAPITAL 17/22
US025816CE78 AMER.EXPRESS 19/22 FLR
FR0013153822 AIR LIQUIDE FIN.16/22 MTN
US9128286M72 USA 19/22
DE000HLB4HV8 LB.HESS.-THR.ZI.EX.04A/13
USJ11718CT84 DAIWA SEC.GRP 17/22 REGS
US912828X398 US TREASURY 2022
USG22004AB41 CNPC GENL CAP. 12/22 REGS
CZ0001005946 TSCHECHIEN 20/22
US852061AA81 SPRINT COMMUNICAT. 92/22
US144285AK99 CARPENTER TECHNOLOGY13/23
DE000A169HJ9 IKB DT.IND.BK.MTN 16/22
IT0005086886 B.T.P. 15-22
XS1982124239 FANTAS.HLDG GRP 19/22
US61166WAH43 MONSANTO 12/22
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.04.2022
ISIN Name
US025816CD95 AMER.EXPRESS 19/22
DE000LB129U0 LBBW AD STUFENZINS 19/22
XS1982118264 SAUDI ARAMCO 19/22 MTN
XS1979297238 BOC (FFM) 19/22 MTN
FI4000242862 FINLD 17-22
FR0011234921 LEGRAND 12/22
AU0000NIBHF9 NORDIC INV.BK 2022
XS1812903828 TEVA PH.F.NL.II 18/22
XS1978205869 BK CHINA(LU) 19/22 FLRMTN
XS1843441491 ADLER REAL ESTATE 19/22
XS1808823592 KOMMUNALBK 18/22 MTN
XS1801786275 COTY 18/23 REGS
DE000DK9FYM7 DEKABANK DGZ IHS.S.6546
US86787EBE68 TRUIST BANK 19/22 MTN
US278642AE34 EBAY 12/22
XS1807422800 BMW INTL INV. 18/22 MTN
US124857AP86 PARAM.GLOBAL 2025
DE000LFA1214 LFA F.B.BAYERN IS.R1121
XS1497755360 ING GROEP 16/UND. FLR
US882508BA13 TEXAS INSTR. 16/22
US66989HAM07 NOVARTIS CAPITAL 17/22
US025816CE78 AMER.EXPRESS 19/22 FLR
FR0013153822 AIR LIQUIDE FIN.16/22 MTN
US9128286M72 USA 19/22
DE000HLB4HV8 LB.HESS.-THR.ZI.EX.04A/13
USJ11718CT84 DAIWA SEC.GRP 17/22 REGS
US912828X398 US TREASURY 2022
USG22004AB41 CNPC GENL CAP. 12/22 REGS
CZ0001005946 TSCHECHIEN 20/22
US852061AA81 SPRINT COMMUNICAT. 92/22
US144285AK99 CARPENTER TECHNOLOGY13/23
DE000A169HJ9 IKB DT.IND.BK.MTN 16/22
IT0005086886 B.T.P. 15-22
XS1982124239 FANTAS.HLDG GRP 19/22
US61166WAH43 MONSANTO 12/22
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de