DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

12 April 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 11 April 2022 it purchased a total of 427,391 of its ordinary shares

of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Numis Securities Ltd, as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange 11Number of ordinary shares purchased 300,000 127,391 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.246 GBP1.042 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.218 GBP1.016 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.228961 GBP1.028374

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 710,969,432 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Numis Securities Ltd on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Numis Securities Ltd Intermediary Code NUSEGB21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 927 1.246 XDUB 08:36:27 00058221985TRLO0 1205 1.246 XDUB 08:36:27 00058221984TRLO0 2424 1.246 XDUB 08:36:27 00058221983TRLO0 787 1.246 XDUB 08:36:27 00058221986TRLO0 1215 1.246 XDUB 08:36:30 00058221990TRLO0 357 1.246 XDUB 08:36:30 00058221989TRLO0 852 1.246 XDUB 08:36:30 00058221988TRLO0 449 1.246 XDUB 08:36:30 00058221991TRLO0 8 1.246 XDUB 08:36:30 00058221992TRLO0 2595 1.246 XDUB 08:36:48 00058222004TRLO0 2413 1.246 XDUB 08:36:48 00058222003TRLO0 1115 1.246 XDUB 08:36:48 00058222002TRLO0 1750 1.246 XDUB 08:36:48 00058222001TRLO0 2413 1.246 XDUB 08:36:48 00058222000TRLO0 5400 1.246 XDUB 08:36:48 00058221999TRLO0 7746 1.240 XDUB 08:38:48 00058222104TRLO0 2317 1.234 XDUB 08:42:45 00058222241TRLO0 258 1.234 XDUB 08:42:46 00058222244TRLO0 2428 1.234 XDUB 08:42:46 00058222243TRLO0 2710 1.234 XDUB 08:42:46 00058222242TRLO0 994 1.236 XDUB 09:16:13 00058223261TRLO0 1750 1.234 XDUB 09:16:17 00058223264TRLO0 2000 1.236 XDUB 09:16:17 00058223267TRLO0 1544 1.236 XDUB 09:16:17 00058223266TRLO0 1750 1.236 XDUB 09:16:17 00058223265TRLO0 351 1.230 XDUB 09:18:40 00058223340TRLO0 430 1.230 XDUB 09:18:40 00058223339TRLO0 5911 1.230 XDUB 09:18:40 00058223338TRLO0 1400 1.232 XDUB 09:18:40 00058223344TRLO0 1299 1.232 XDUB 09:18:40 00058223343TRLO0 1042 1.232 XDUB 09:18:40 00058223342TRLO0 1750 1.232 XDUB 09:18:40 00058223341TRLO0 1750 1.230 XDUB 10:08:58 00058224774TRLO0 1750 1.230 XDUB 10:25:58 00058225261TRLO0 1966 1.230 XDUB 10:27:48 00058225309TRLO0 1750 1.230 XDUB 10:27:48 00058225308TRLO0 971 1.230 XDUB 10:27:48 00058225307TRLO0 1424 1.230 XDUB 10:31:48 00058225428TRLO0 6918 1.230 XDUB 10:45:48 00058225695TRLO0 347 1.238 XDUB 11:06:18 00058226121TRLO0 6621 1.238 XDUB 11:07:16 00058226146TRLO0 2000 1.238 XDUB 11:08:17 00058226160TRLO0 3762 1.238 XDUB 11:08:51 00058226205TRLO0 4813 1.238 XDUB 11:09:24 00058226222TRLO0 1750 1.238 XDUB 11:09:24 00058226221TRLO0 1088 1.238 XDUB 11:09:24 00058226220TRLO0 596 1.234 XDUB 11:09:24 00058226225TRLO0 6962 1.234 XDUB 11:49:22 00058227257TRLO0 7247 1.232 XDUB 11:49:22 00058227262TRLO0 1418 1.230 XDUB 11:49:22 00058227263TRLO0 2000 1.230 XDUB 12:34:28 00058228973TRLO0 1750 1.230 XDUB 12:34:28 00058228972TRLO0 961 1.230 XDUB 12:34:28 00058228971TRLO0 2252 1.230 XDUB 12:34:28 00058228970TRLO0 6324 1.230 XDUB 12:34:28 00058228969TRLO0 4000 1.230 XDUB 13:16:28 00058230427TRLO0 1750 1.230 XDUB 13:16:28 00058230426TRLO0 1009 1.230 XDUB 13:16:28 00058230425TRLO0 4863 1.230 XDUB 13:16:28 00058230424TRLO0 1587 1.226 XDUB 13:20:24 00058230528TRLO0 4891 1.226 XDUB 13:20:24 00058230527TRLO0 7420 1.224 XDUB 14:19:58 00058232646TRLO0 115 1.222 XDUB 14:33:02 00058233345TRLO0 20730 1.226 XDUB 15:00:09 00058234610TRLO0 2100 1.226 XDUB 15:00:09 00058234613TRLO0 2624 1.226 XDUB 15:00:09 00058234612TRLO0 2593 1.226 XDUB 15:00:09 00058234611TRLO0 7535 1.224 XDUB 15:00:09 00058234614TRLO0 500 1.220 XDUB 15:07:08 00058235099TRLO0 7298 1.220 XDUB 15:07:08 00058235100TRLO0 2927 1.220 XDUB 15:07:08 00058235101TRLO0 390 1.220 XDUB 15:08:43 00058235154TRLO0 1796 1.220 XDUB 15:08:44 00058235165TRLO0 7214 1.220 XDUB 15:08:44 00058235166TRLO0 1400 1.220 XDUB 15:08:44 00058235167TRLO0 781 1.220 XDUB 15:08:51 00058235173TRLO0 1202 1.220 XDUB 15:10:22 00058235239TRLO0 7536 1.220 XDUB 15:10:22 00058235241TRLO0 6466 1.220 XDUB 15:10:22 00058235240TRLO0 7826 1.220 XDUB 15:15:22 00058235593TRLO0 1104 1.218 XDUB 15:20:36 00058236062TRLO0 2766 1.218 XDUB 15:22:59 00058236195TRLO0 1895 1.218 XDUB 15:28:56 00058236595TRLO0 897 1.218 XDUB 15:28:56 00058236599TRLO0 715 1.218 XDUB 15:28:56 00058236598TRLO0 2424 1.218 XDUB 15:28:56 00058236597TRLO0 6361 1.218 XDUB 15:28:56 00058236603TRLO0 7800 1.218 XDUB 15:28:56 00058236606TRLO0 206 1.218 XDUB 15:31:15 00058236732TRLO0 4148 1.226 XDUB 15:58:02 00058238425TRLO0 1625 1.228 XDUB 16:00:08 00058238569TRLO0 5400 1.228 XDUB 16:00:08 00058238568TRLO0 1750 1.228 XDUB 16:00:08 00058238570TRLO0 1600 1.228 XDUB 16:00:08 00058238571TRLO0 7361 1.228 XDUB 16:01:53 00058238711TRLO0 1254 1.228 XDUB 16:02:53 00058238774TRLO0 1613 1.228 XDUB 16:02:53 00058238773TRLO0 1750 1.228 XDUB 16:02:53 00058238772TRLO0 2002 1.230 XDUB 16:08:04 00058239126TRLO0 6028 1.230 XDUB 16:08:04 00058239125TRLO0 3237 1.228 XDUB 16:08:44 00058239204TRLO0 1719 1.228 XDUB 16:08:54 00058239229TRLO0 3576 1.224 XDUB 16:08:55 00058239233TRLO0 206 1.224 XDUB 16:08:55 00058239231TRLO0

London Stock Exchange

Number of shares Price per Share (EUR) Trading Venue Time of Transaction Transaction reference number 1415 103.60 XLON 08:12:03 00058220648TRLO0 1761 103.60 XLON 08:12:03 00058220649TRLO0 786 103.60 XLON 08:12:03 00058220650TRLO0 2336 103.60 XLON 08:12:03 00058220651TRLO0 3353 103.60 XLON 08:15:46 00058220903TRLO0 3403 104.20 XLON 08:26:21 00058221366TRLO0 3421 104.20 XLON 08:26:21 00058221367TRLO0 2754 104.20 XLON 08:27:08 00058221537TRLO0 496 104.20 XLON 08:27:08 00058221538TRLO0 3421 103.80 XLON 08:38:48 00058222105TRLO0 331 103.20 XLON 08:45:06 00058222300TRLO0 3013 103.20 XLON 08:45:06 00058222299TRLO0 2657 103.40 XLON 09:16:17 00058223268TRLO0 2000 103.20 XLON 09:18:40 00058223337TRLO0 124 103.60 XLON 11:08:17 00058226162TRLO0 2000 103.60 XLON 11:08:17 00058226161TRLO0 540 103.60 XLON 11:08:17 00058226164TRLO0 2411 103.60 XLON 11:08:17 00058226163TRLO0 3182 103.60 XLON 11:08:51 00058226204TRLO0 3049 103.40 XLON 11:09:24 00058226219TRLO0 2000 103.40 XLON 11:09:24 00058226223TRLO0 1592 103.60 XLON 11:09:24 00058226224TRLO0 1000 103.20 XLON 11:49:22 00058227260TRLO0 408 103.20 XLON 11:49:22 00058227259TRLO0 988 103.20 XLON 11:49:22 00058227258TRLO0 428 103.20 XLON 11:49:22 00058227261TRLO0 394 103.00 XLON 12:26:22 00058228636TRLO0 2000 103.00 XLON 12:26:22 00058228635TRLO0 189 103.00 XLON 12:26:22 00058228634TRLO0 2000 103.00 XLON 12:26:22 00058228633TRLO0 2000 103.00 XLON 12:26:22 00058228632TRLO0 2000 102.80 XLON 13:08:54 00058230165TRLO0 5279 102.80 XLON 13:16:28 00058230428TRLO0 2000 102.40 XLON 14:19:58 00058232647TRLO0 2000 102.40 XLON 14:20:11 00058232664TRLO0 2000 102.40 XLON 14:20:11 00058232663TRLO0 2000 102.40 XLON 14:20:11 00058232662TRLO0 242 102.40 XLON 14:20:11 00058232661TRLO0 2975 102.20 XLON 15:00:09 00058234616TRLO0 234 102.20 XLON 15:00:09 00058234615TRLO0 2000 102.20 XLON 15:00:09 00058234617TRLO0 2000 102.20 XLON 15:00:09 00058234618TRLO0 2865 101.80 XLON 15:01:49 00058234698TRLO0 195 101.80 XLON 15:01:49 00058234697TRLO0 5647 102.00 XLON 15:05:08 00058234926TRLO0 2000 102.00 XLON 15:08:49 00058235171TRLO0 967 101.80 XLON 15:28:56 00058236596TRLO0 457 101.80 XLON 15:28:56 00058236602TRLO0 537 101.80 XLON 15:28:56 00058236601TRLO0 1000 101.80 XLON 15:28:56 00058236600TRLO0 1537 101.80 XLON 15:28:56 00058236604TRLO0 304 101.80 XLON 15:28:56 00058236605TRLO0 1124 101.60 XLON 15:34:56 00058236962TRLO0 2000 101.60 XLON 15:34:56 00058236961TRLO0 228 101.60 XLON 15:34:56 00058236960TRLO0 2000 101.60 XLON 15:34:57 00058236964TRLO0 5029 102.40 XLON 16:07:19 00058239062TRLO0 438 102.40 XLON 16:07:19 00058239061TRLO0 3074 102.60 XLON 16:07:30 00058239078TRLO0 85 102.60 XLON 16:08:04 00058239129TRLO0 2000 102.60 XLON 16:08:04 00058239128TRLO0 1000 102.60 XLON 16:08:04 00058239127TRLO0 3414 102.60 XLON 16:08:51 00058239228TRLO0 2000 102.40 XLON 16:08:55 00058239232TRLO0 1769 102.40 XLON 16:08:55 00058239234TRLO0 2000 102.40 XLON 16:11:00 00058239323TRLO0 3096 102.40 XLON 16:14:41 00058239600TRLO0 3819 102.40 XLON 16:19:41 00058239955TRLO0 624 102.20 XLON 16:21:42 00058240103TRLO0

