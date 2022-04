Gehörst du auch zu den Sparbuch-Investoren? Hortest du neuerdings auch Sonnenblumenöl und Mehl? Herzlichen Glückwunsch! Mit dieser Strategie befindest du dich hierzulande in guter Gesellschaft. Tausende Milliarden Euro bunkern deutsche Sparer auf praktisch unverzinsten Sparbüchern. Auch die Abteilung Naturprodukt dürfte langfristig keine positive Rendite abwerfen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge stellt man fest, dass die Aktienkultur in Deutschland noch immer ganz am Anfang steht. Einerseits ...

