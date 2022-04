Rohöl: DAS sind die wichtigen Marken

Anzeige / Werbung Neutrale Range zwischen 90 und 110 Dollar im Rohöl Eine gute Orientierung hinsichtlich der wirklich relevanten Marken auf Ober- und Unterseite kann uns der Optionsmarkt geben. Betrachten wir das Options Open Interest profile, so können wir sehen, auf welche Marken die meisten Wetten laufen. Für Rohöl zeigte ich zuletzt ein Szenario mit einem Preisziel von 75 Dollar mittelfristig auf. Dabei hatten wir die Käufe der Produzenten thematisiert. Nun schauen wir, welche Marken als Unterstützungen und Widerstände fungieren, und ziehen dabei das Options Open Interest profile der CME heran. Zu sehen ist, dass die höchsten Call-Open-Interests bei 110 und 130 Dollar liegen (blaue Balken). Bei den Put-Open-Interests sehen wir von 75 Dollar bis 90 Dollar (orange-farbene Balken) die höchsten Open Interests. Wir müssen also auf dem Weg zum Endziel 75 Dollar ab 90 US-Dollar erstmals mit Gegenwehr der Bullen rechnen. Brechen diese Marken, so sind jeweils kurzweilige Verkaufswellen mit 2-4 Dollar Potenzial zu erwarten. 110 Dollar fungieren als Widerstand. Passende Produkte für diese und weitere Tradingideen können Sie hier suchen: https://zertifikate.morganstanley.com/ Enthaltene Werte: XC0009677409,XC0007924514

