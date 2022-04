In der Profiling-Machbarkeitsstudie wird ein kombinierter Transkriptom- und Exom-Ansatz verwendet, um die bisherige molekulare Subtypisierungsmethode bei Darmkrebs zu bestätigen und zu erweitern

Personalis, Inc. (Nasdaq: PSNL), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der fortgeschrittenen Genomik für die Präzisionsonkologie, verkündete die Mitautorschaft an einer Studie mit Merck KGaA, Darmstadt, einem führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmen, die auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research 2022 vom 8. bis 13. April 2022 vorgelegt werden soll.

"In Zusammenarbeit mit Merck KGaA, Darmstadt, und unter Nutzung der Kombination von Transkriptom- und Exomdaten, generiert durch die ImmunoID NeXT Platform, konnten wir vielversprechende, integrative Ansätze zur Ergänzung der zuvor gezeigten Klassifizierungsmethode für Darmkrebs untersuchen. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie sich diese Zusammenarbeit weiterentwickelt", sagte Dr. Richard Chen, Chief Medical Officer und SVP of R&D bei Personalis.

Im Folgenden finden Sie die Details des Posters:

Titel: Umfassende Sequenzprofilierung der nächsten Generation in Verbindung mit transkriptombasierter molekularer Tumorsubtypisierung und harmonisierter TMB-Berechnung anhand gepaarter Proben von CRC-Patienten im Spätstadium (Poster 5743)

SitzungKategorie: Molekular-/Zellularbiologie und Genetik

Sitzungstitel: Genomik

Übersicht: Durch diese Studie werden die bestehenden RNA-Sequenz-basierten molekularen Subtypisierungsmethoden bei CRC im Spätstadium bestätigt. Es werden neue integrative Methoden eingeführt, die die auf der RNA-Sequenzierung basierende Subtypisierung durch die Einbeziehung von auf der DNA-Sequenzierung basierenden Mutationsprofilen erweitern und so potenzielle integrierte Methoden zur Identifizierung von Subtypen aufzeigen. Dieser Ansatz kann in größeren Kohorten und durch die Zuordnung von Subtypen zu anderen Merkmalen wie der Lateralität des Tumors weiter untersucht werden.

Über Personalis

Personalis, Inc., ist ein führendes Unternehmen im Bereich der fortschrittlichen Krebsgenomik, welche die nächste Generation von Therapeutika und Diagnostika mit hoher Präzision für Krebserkrankungen ermöglicht. Die NeXT Platform von Personalis wurde so konzipiert, dass sie an den komplexen und sich weiterentwickelnden Wissensstand zu Krebserkrankungen angepasst werden und biopharmazeutischen Kunden sowie Klinikern Informationen über alle der rund 20.000 menschlichen Gene und das Immunsystem aus einer einzigen Probe zur Verfügung stellen kann. Um die Krebssequenzierung zu ermöglichen, wurde das klinische Labor von Personalis mit dem Schwerpunkt auf klinischer Präzision, Qualität, Big Data, Skalierbarkeit und Effizienz aufgebaut. Das Labor ist sowohl GxP-orientiert als auch nach den Clinical Laboratory Improvement Amendments von 1988 zertifiziert sowie vom College of American Pathologists akkreditiert. Für weitere Informationen gehen Sie auf die Website von Personalis und folgen Sie Personalis auf LinkedIn und Twitter.

Über Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland

Merck KGaA, Darmstadt, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Gesundheit, Biowissenschaft und Elektronik tätig. Etwa 60.000 Mitarbeiter bemühen sich täglich, durch ihre Arbeit die Leben von Millionen von Menschen positiv zu verändern, indem sie freudvollere und nachhaltigere Lebensweisen schaffen. Von der Weiterentwicklung von Technologien zur Geneditieren und der Entdeckung neuer Behandlungsmöglichkeiten für die schwierigsten Krankheiten bis hin zur Gestaltung von intelligenten Geräten das Unternehmen engagiert sich überall. Die Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, erzielte 2021 in 66 Ländern einen Umsatz in Höhe von 19,7 Mrd €.

Wissenschaftliche Untersuchungen und verantwortungsbewusstes Unternehmertum sind der Schlüssel zu den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritten der Merck KGaA, Darmstadt. Auf diese Weise hat sich die Merck KGaA, Darmstadt, seit ihrer Gründung im Jahr 1668 entwickelt. Die Gründerfamilie ist weiterhin der Mehrheitseigentümer des börsennotierten Unternehmens. Merck KGaA, Darmstadt, hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen bilden die Vereinigten Staaten und Kanada, wo die Geschäftsbereiche der Merck KGaA, Darmstadt, unter den Namen EMD Serono (Gesundheit), MilliporeSigma (Biowissenschaft) und EMD Electronics (Elektronik) betrieben werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf die Vergangenheit beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen, die sich auf Eigenschaften oder Vorteile der NeXT Platform, auf die erwarteten Vorteile der Zusammenarbeit des Unternehmens mit Merck KGaA, Darmstadt, auf die Geschäftsmöglichkeiten, die Unternehmensleitung, die Pläne oder Erwartungen von Personalis oder auf andere zukünftige Ereignisse beziehen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den antizipierten Ergebnissen oder Erwartungen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht oder angedeutet werden. Faktoren, welche die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich beeinflussen könnten, sind in den von Personalis bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen enthalten, einschließlich der jüngsten Berichte von Personalis auf den Formblättern 8-K, 10-K und 10-Q, der am 30. Dezember 2020 eingereichten Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formblatt S-3 und des am 3. Januar 2022 eingereichten Prospektnachtrags des Unternehmens. Sie umfassen die unter der Überschrift Risk Factors aufgeführten Faktoren. Personalis lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung solcher zukunftsgerichteten Aussagen ab.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

