Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Nervosität an den Rentenmärkten dürfte zum Wochenstart hoch bleiben, so die Analysten der DekaBank.Im Vorfeld der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen am Dienstag sowie der EZB-Sitzung am Donnerstag dürften die Marktteilnehmer eher weiter Duration abbauen. Nach den massiven Anstiegen der Renditen in den letzten Wochen würden die Analysten der DekaBank im Anschluss an die Daten und die EZB-Sitzung zunächst eine gewisse Beruhigung an den Anleihemärkten erwarten. Die EZB-Sitzung dürfte vor dem Hintergrund der zunehmenden Anzeichen einer konjunkturellen Abschwächung sowie angesichts der schon recht hohen Zinssteigerungserwartungen kaum noch für hawkishe Impulse bei Bunds sorgen. Zudem sollte die erhöhte Volatilität bei Euro-Staatsanleihe-Spreads als Folge des französischen Wahlausgangs Bunds unterstützen. Mittelfristig dürfte der Renditetrend jedoch weiter nach oben gerichtet bleiben. (Ausgabe vom 11.04.2022) (12.04.2022/alc/a/a) ...

