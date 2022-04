Bonn (www.anleihencheck.de) - Seit der EZB-Sitzung im März hat sich in der Eurozone vieles geändert, so die Analysten von Postbank Research.Einerseits habe der Preisdruck zugenommen. Die Inflationsrate in der Eurozone habe im März mit 7,5% im Jahresvergleich sogar einen neuen Rekordwert erreicht. Darüber hinaus habe sich die wirtschaftliche Lage verschlechtert, da der Ukraine-Konflikt anhalte. Die EZB dürfte bei der Sitzung am Donnerstag wahrscheinlich trotz der schwächeren Wachstumsdynamik an ihrem Narrativ einer Straffung der Geldpolitik festhalten, weil der Preisdruck weiter steige. ...

