Emittent / Herausgeber: Elop AS / Schlagwort(e): Sonstiges



12.04.2022 / 09:09

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Elop AS: Fjordkraft entscheidet sich für Simplifai Emailbot-Lösung - Simplifai soll Service für Geschäftskunden verbessern - Hohe Effizienzgewinne bei Fjordkraft Bedrift erwartet 12. April 2022; Oslo - Der norwegische Stromversorger Fjordkraft hat den KI-Geschäftsbereich von Elop, Simplifai, beauftragt, sein Kundenserviceangebot für Geschäftskunden weiter zu verbessern. Im Rahmen des Vertrags wird Fjordkraft Bedrift die KI-basierte Emailbot-Lösung von Simplifai einsetzen, um den Geschäftsprozess der Bearbeitung und Beantwortung von E-Mail-Anfragen von Geschäftskunden zu automatisieren. Simplifai wird seine Lösung als Unterauftragnehmer des nordischen IT-Beratungsunternehmens Knowit liefern. "Wir haben ein Proof-of-Concept-Projekt mit fantastischen Ergebnissen geliefert. Wir freuen uns darauf, unsere digitale Mitarbeiterlösung in vollem Umfang einzusetzen. Wir sind davon überzeugt, dass sie den Kundenservice von Fjordkraft Bedrift noch effizienter für die Geschäftskunden und kosteneffizienter für Fjordkraft machen wird", sagt Bård Myrstad, VP von Simplifai. Fjordkraft ist auf dem norwegischen Geschäftskundenmarkt die zweitgrößte Marke im Stromeinzelhandel. Auch auf dem norwegischen Verbrauchermarkt ist Fjordkraft die Nummer eins im Stromeinzelhandel. "Dieser Vertrag soll die Geschäftssparte von Fjordkraft, Fjordkraft Bedrift, unterstützen. Das Ziel von Simplifai ist es natürlich, so hohe Effizienzgewinne zu erzielen, dass Fjordkraft unsere Lösungen auch für sein Verbrauchergeschäft nutzen möchte", sagt Bård Myrstad. Gemäß Simplifais Standard-SaaS-Modell wird Fjordkraft Bedrift Simplifai eine ungenannte monatliche Gebühr für die Nutzung der Emailbot-Lösung zahlen. Weitere Informationen über die Elop-Gruppe finden Sie unter:

https://elop.no/de/ueber-die-elop-group/



Weitere Informationen über Simplifai finden Sie unter:

https://elop.no/de/ueber-simplifai/

https://www.simplifai.ai/ Für Anfragen wenden Sie sich bitte an: Joachim Althof

Mobil: +49 (0)152 0205 1413

E-Mail: althof@gfd-finanzkommunikation.de Über Elop Elop ist eine norwegische Holding mit zwei operative Einheiten: Elop Technology und Simplifai.

Elop Technology entwickelt Geräte und digitale Lösungen zur Prüfung, Überwachung und Management von Infrastruktur-Objekten weltweit unter Verwendung einer eigenentwickelten, patentierten Ultraschall-Technologie. Durch die datengesteuerte und KI-basierte Lösungen für die Inspektion und vorausschauende Wartung von Betoninfrastrukturen von Elop Technology können Besitzer von Infrastruktur-Objekten die Sicherheit der Beton-Bauwerke verlängern, die Lebensdauer verlängern, die Erhaltungskosen und den ökologischen Fußabdruck über den gesamten Zyklus deutlich zu verringern.



Simplifai, die zweite operative Einheit von Elop, bietet automatisierte Lösungen unter Verwendung künstlicher Intelligenz. Die "Digital Employee" Lösungen von Simplifai automatisieren arbeitsintensive Prozesse, in denen menschliche Sprache, inklusive Email, Chat oder Dokumente, eine zentrale Rolle spielen. Elop AS Telefon: +47 416 41 300 ISIN: NO0010864036 Drammensveien 133 E-Mail: post@elop.no WKN: A2P86S 0277 Oslo Internet: www.elop.no Börsen: Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin Freiverkehr, Oslo Euronext Growth, Tradegate Exchange, gettex Norwegen

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.