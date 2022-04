TORONTO, 12. April 2021 - Scryb Inc. ("Scryb"' oder das "Unternehmen") (CSE: SCYB, OTCQB: SCYRF, Frankfurt: EIY) berichtet im Folgenden über eine Partnerschaftsvereinbarung mit einem Finanztechnologieunternehmen sowie eine Softwareevaluierungslizenz-Vereinbarung für die unternehmenseigene Cybeats-Cybersicherheitsplattform für Sicherheitslösungen in der Software-Lieferkette.

Die Finanztechnologie ist eine Innovation, die darauf abzielt, herkömmliche Finanzmethoden sowie die Bereitstellung von Finanzdienstleistungen zu verbessern. Die Partnerschaftsvereinbarung wurde zwischen der Cybeats-Cybersicherheitsplattform für Unternehmen und einer FinTech-Firma unterzeichnet, die zwei Schnittstellen bedient und sowohl Finanzfachleute als auch Verbraucher anspricht. Die Partnerschaft beinhaltet auch den Probebetrieb von "Cybeats SBOM Studio". Es handelt sich dabei um ein Softwareprodukt für das Risikomanagement in der Lieferkette, das für die Dokumentenverwaltung, das Repository und andere Bereiche der "Software Bill of Materials" (SBOM) verwendet wird. Es ist zu erwarten, dass sich die SBOM zu einem Standard quer über alle Branchen entwickelt und insbesondere von Organisationen eingefordert wird, die mit dem öffentlichen Sektor, der Infrastruktur, der Medizin, der Energie und dem Finanzwesen befasst sind.

"Das Unternehmen hat derzeit mehrere Projekte im Fintech-Sektor am Laufen, und diesen Bereich wollen wir in Anbetracht des Risikoprofils dieser Institutionen auch besonders intensiv bearbeiten. Die Herausforderungen im Bereich der Software-Lieferkette kommen in den Sektoren Bankenwesen, digitale Vermögenswerte, Kryptowährungen und Finanztechnologie zu den bereits stark regulierten Bereichen, in denen sie tätig sind, und den zu erwartenden zukünftigen Anforderungen erschwerend hinzu. Mit der Ausweitung der Vorschriften werden Frühanwender definitiv einen Wettbewerbsvorteil haben. Unsere Lösungen dienen der Prozessbegleitung, indem Unternehmen jeder Art und Größe Werkzeuge und Funktionen an die Hand geben werden", meint Yoav Raiter, CEO von Scryb Inc.

Die vorliegende Pressemitteilung folgt auf die bereits angekündigte Unterzeichnung einer Softwareevaluierungslizenz mit einer führenden Kryptowährungsbörse mit Sitz in den Vereinigten Staaten.[1] Kryptowährungsbörsen werden die Sicherheit ihrer Software-Lieferkette erhöhen müssen. Da sie auf der Blockchain basieren, müssen auch ihre kryptografischen Schutz- und Sicherheitsmechanismen laufend upgedatet werden.

Neue Durchführungsverordnung zu Digital Assets und Kryptowährungen

Am 9. März 2022 wurde im Weißen Haus die Durchführungsverordnung (Executive Order/EO) Nr. 14067 unterzeichnet, die einen etablierten Ansatz für die verantwortungsvolle Entwicklung digitaler Vermögenswerte sicherstellt. Die EO kennzeichnet neue US-Kryptowährungsrichtlinien in sechs vorrangigen Kernbereichen: Verbraucher- und Anlegerschutz; Finanzstabilität; illegale Finanzierung; die Führungsrolle der USA im globalen Finanzsystem und die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit; finanzielle Inklusion; und verantwortungsvolle Innovation#_edn2. Die Durchführungsverordnung besagt, dass mit der ‚verantwortungsvollen Innovation' im Bereich der digitalen Vermögenswerte und digitalen Zahlungen nationale Ziele wie etwa die Berücksichtigung der Privatsphäre und die Sicherheitsinteressen der Nation unterstützt werden sollen.

Über SBOM & Cybeats SBOM Studio

Eine SBOM ist ein Verzeichnis sämtlicher Softwarekomponenten, aus denen sich ein Produkt zusammensetzt. Es handelt sich um eine vollständige, formal strukturierte Liste der Komponenten, Bibliotheken und Module, die in der Software enthalten sind.

Ein analoges Beispiel für die SBOM sind die Nährwertangaben bzw. Inhaltstoffe, die auf Produkten des täglichen Bedarfs, wie z.B. einer Dose Coca Cola, angeführt sind. Die Liste von Inhaltstoffen von Coca Cola enthält Informationen, die zur Einschätzung des Allergierisikos, des Verfallsdatums sowie weiterer Angaben zur Lebensmittelsicherheit herangezogen werden können. Genauso wie Hersteller von Lebensmittelprodukten diese Liste den Verbrauchern zur Verfügung stellen müssen, entwickelt sich die SBOM rasch zu einem ähnlichen Standard in der Softwarebranche.

So hat etwa das Weiße Haus im Mai 2021 eine Durchführungsverordnung abgesegnet, die alle verantwortlichen Firmen, welche die Bundesbehörden mit Software beliefern, eine SBOM bereitstellen müssen. Organisationen und Regierungen werden sich der Bedeutung der Sicherheit innerhalb der Software-Lieferkette immer mehr bewusst. Viele Vorschriften treten im August 2022 in Kraft, andere werden danach folgen. Es ist anzunehmen, dass sie zum globalen Standard für alle Branchen werden.

Cybeats SBOM Studio bietet Zugang zu einer Reihe von einzigartigen Tools für das Management der SBOM-Anforderungen und die vorausschauende Identifizierung von Software-Schwachstellen mit proaktiver Risikominderung für die Software-Lieferkette. Die wichtigsten Funktionen umfassen:

- Dokumentenverwaltung und Repository der SBOM

- Vulnerabilität, Einblicke in Bedrohungen, Risikomanagement

- Warnmeldungen zu Softwarelizenzverletzungen

- SBOM-Austausch mit Regulierungsbehörden, zu reduzierten Kosten

Das Unternehmen erhebt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendwelche Ansprüche darüber, dass die hier besprochenen Probeeinsätze zu kommerziellen Aufträgen führen, aus denen kommerzielle Einnahmen für beliebige Cybeats-Produktlinien oder für Scryb Inc. resultieren.

Über Cybeats

Cybeats liefert intelligente Sicherheitsanwendungen für Software-Lieferketten und IoT-vernetzte Geräte, die selbständig Cyber-Risiken bereits bei Entstehen bis zum tatsächlichen Auftreten erkennen und eliminieren. Cybeats - Software Made Certain. Webseite: www.cybeats.com

ABONNIEREN: Weitere Informationen und die Möglichkeit, sich in die Mailingliste des Unternehmens einzutragen, finden Sie unter: http://www.scryb.ai

Über Scryb

Scryb ist eine Plattform, die Unternehmen und Technologien mit angewandter Intelligenz, Echtzeitanalysen und umsetzbaren Erkenntnissen unterstützt. Die Plattform bietet bewährte Anpassungsfähigkeit in verschiedenen Märkten, von digitaler Gesundheit und Diagnose bis hin zu Cybersicherheit und Fertigung. Die Cloud-basierte Plattform besteht aus entscheidenden Elementen, darunter Sensortechnologie, IoT, Predictive Analytics und Computer Vision.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter http://www.scryb.ai.

Kontakt:

W. Clark Kent

President

Büro. 647-872-9982

Gebührenfreie Rufnummer: 1-844-247-6633

E-Mail: info@scryb.ai

Bernhard Langer

EU Investor Relations

Büro: +49 (0) 177 774 2314

E-Mail: blanger@scryb.ai

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Abgesehen von Aussagen zu historischen Tatsachen enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen erkennt man häufig anhand von Begriffen wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "vorhersehen", "schätzen" und an anderen ähnlichen Wörtern oder Aussagen darüber, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden. Dazu zählen unter anderem auch Verzögerungen oder Unsicherheiten bei den behördlichen Genehmigungen, wie z.B. durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen enthalten typischerweise Unsicherheiten, wie etwa auch Faktoren, auf die das Unternehmen keinen Einfluss hat. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die in dieser Pressemeldung beschriebenen Vermarktungspläne für die Technologie tatsächlich zu den hier dargelegten Bedingungen und in dem hier dargelegten zeitlichen Rahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Weitere Informationen über Risiken und Unsicherheiten, welche die Finanzergebnisse beeinflussen könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapierbehörden einreicht und die unter www.sedar.com veröffentlicht werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

#_ednref1 https://scryb.ca/newsblog/2022/3/8/scryb-reports-on-commercial-cybersecurity-activities

#_ednref2 https://www.jdsupra.com/legalnews/new-development-in-u-s-national-1437914/

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65224Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65224&tr=1



