Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Geschäftsjahr 2021: Jahresüberschuss der Mutares Holding steigt auf Rekordniveau von EUR 50,7 Mio. - weiterer Anstieg auf mindestens EUR 72,0 Mio. für 2022 erwartet

- Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares Holding wachsen um 58 % auf Rekordniveau von EUR 50,5 Mio. (Vorjahr: EUR 31,9 Mio.)- Jahresüberschuss der Mutares Holding für das Geschäftsjahr 2021 steigt um 52 % auf EUR 50,7 Mio. (Vorjahr: EUR 33,4 Mio.)- Jahresüberschuss pro Aktie von EUR 2,46 (Vorjahr: EUR 2,16), Dividende je Aktie von EUR 1,50 geplant (Vorjahr: EUR 1,50)- Konzernumsatz steigt um 58 % auf EUR 2.504,0 Mio. (Vorjahr: EUR 1.583,9 Mio.), Konzern-EBITDA bei EUR 566,5 Mio. (Vorjahr: EUR 142,7 Mio.)- Transaktionspipeline mit Umsatzvolumen von rund EUR 11 Mrd.- Robustes Geschäftsmodell ermöglicht aktuelle Prognose für den Jahresüberschuss der Mutares Holding für das Geschäftsjahr 2022 zwischen EUR 72 Mio. und 88 Mio. bei einem Konzernumsatz von mind. EUR 4 Mrd.; Guidance für das Geschäftsjahr 2023 bekräftigt

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat heute die Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht. Sowohl auf Ebene der Gesellschaft selbst ("Mutares Holding") als auch im Konzern ("Mutares Group") wurden dabei neue Rekordwerte verzeichnet.

Hoher Jahresüberschuss in Mutares Holding und Dividendenvorschlag von EUR 1,50 je Aktie

Die Umsatzerlöse der Mutares Holding, die aus Beratungsleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, erhöhten sich im Geschäftsjahr 2021 auf EUR 50,5 Mio. (Vorjahr: EUR 31,9 Mio.). Der Anstieg um 58 % ist auf die hohe Transaktionsaktivität mit 14 abgeschlossenen Zukäufen und das entsprechend größere Portfolio zurückzuführen. Unter dem Strich ergab sich ein Jahresüberschuss von EUR 50,7 Mio. nach EUR 33,4 Mio. im Vorjahr oder entsprechend EUR 2,46 pro Aktie[1] (Vorjahr: EUR 2,16).

An der erfolgreichen Entwicklung und den lukrativen Exit-Transaktionen mit überplanmäßigen ROIC im Geschäftsjahr 2021, allen voran der Verkauf der STS Group an die Adler Pelzer Group mit einem Beitrag zum Jahresüberschuss der Mutares Holding in Höhe von EUR 25,4 Mio., sollen die Aktionäre entsprechend der nachhaltigen Ausschüttungspolitik teilhaben. Der Vorstand schlägt daher vor, für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende von EUR 1,50 je Aktie auszuschütten (Vorjahr: EUR 1,50 je Aktie). Gerade in herausfordernden Zeiten - insbesondere vor dem Hintergrund der Unsicherheit aufgrund des kriegerischen Konflikts in der Ukraine, anhaltender Turbulenzen auf den Rohstoffmärkten und noch nicht vollständig überwundener Einschränkungen durch die COVID-19-Pandemie - unterstreicht dies die Robustheit des Mutares-Geschäftsmodells und das starke Engagement des Vorstands, die Aktionärinnen und Aktionäre weiter am Erfolg teilhaben zu lassen.

Ferner schlägt ...

