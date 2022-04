Netflix: Chance von 106,30 Prozent p.a.! von Ingmar Königshofen - 12.04.2022, 08:30 Uhr Aktuell wird das Wachstum der Netflix-Abonnenten durch die kriegsbedingte Krise in der Ukraine und den gegenseitigen Sanktionen zwischen Russland und dem Westen stark beeinflusst. Die geplante Anhebung der Gewinn-Marge um 300 Basispunkte pro Jahr wird vom Ausfall der Abonnenten in diesen beiden Ländern überlagert. Die Öffnung der Bücher am 19. April sollte etwas Volatilität in die Entwicklung des Kurses bringen. ...

