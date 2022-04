München (ots) -Die drei Fragezeichen, Die Punkies, TKKG, Teufelskicker und viele mehr: Seit einem Jahr sind die beliebten Hörspielheldinnen und -helden des Labels EUROPA (Sony Music) alle im "Hörspiel Player" vereint. Zum ersten Geburtstag des Streamingdienstes reduziert EUROPA den Abo-Preis der App um 33% von 5,99 Euro auf 3,99 Euro pro Monat. Die monatliche Kündbarkeit bleibt dabei erhalten. Die ersten 7 Tage sind eine kostenlose Probezeit.Im "Hörspiel Player" finden große und kleine Hörspiel-Fans bereits jetzt mehr als 2.000 Geschichten und Kindermusikalben. Pünktlich zum Wochenende kommen nahezu jeden Freitag neue Folgen der beliebten Serien hinzu - rund 15 pro Monat. Und auch ganz neue Eigenproduktionen aus dem Hause EUROPA werden im "Hörspiel Player" veröffentlicht.Für den Preis eines Tonies oder einer CD mit je einer einzigen Geschichte von "TKKG Junior" oder "Die drei ??? Kids" kann man mit dem "Hörspiel Player" mehrere Monate lang sämtliche Fälle der Jungdetektive rauf und runter hören - und alle anderen EUROPA-Geschichten natürlich auch. Zu den Lizenzen und Eigenproduktionen, die sich im "Hörspiel Player" vereinen, gehören:- Die drei ???- Die drei ??? Kids- Die drei !!!- Fünf Freunde- Prinzessin Lillifee- Bob der Baumeister- Sherlock Holmes- TKKG- TKKG Junior- Hanni & Nanni- Der kleine Hui Buh- Biene Maja- Schlau wie Vier- Gruselserie- Die Punkies- Teufelskicker- Die Fuchsbande- Kati und Azuro- Wicki- Unser Sandmännchen- ... und viele mehrAußerdem gehört auch ausgewählte Kindermusik aus dem Hause EUROPA zum Repertoire des "Hörspiel Player" dazu.Neue Funktionen schaffen "Netflix-Effekt"Pünktlich zum einjährigen Jubiläum wird nun nicht nur der Preis des Streamingdienstes angepasst, sondern auch die Optik: Ab Mitte April glänzt der "Hörspiel Player" im neuen App-Design mit noch mehr Funktionen. Analog zu Bewegtbild-Streaminganbietern wie Netflix wird dann zum Beispiel ein Fortschrittsbalken die Gesamtspiellänge des Hörspiels anzeigen. Und ein Sleeptimer ermöglicht künftig das Programmieren eines gewünschten Abschaltzeitpunktes. Besonders praktisch als Einschlafhilfe für die Kleinen: Die Lautstärke verringert sich im Sleeptimer-Modus stetig - perfekt zum sanften Eindösen. Eine Kindersicherung, mit der Eltern ganz individuell Serien für ihre Kinder freigeben können, sorgt für eine rundum sichere Hörspielumgebung. Dabei können bis zu drei öreriHörer:innen die App zeitgleich nutzen, und für bis zu zwei Kinder können individuelle Profile angelegt werden.Hörspielproduzentin Heikedine Körting, die seit fast 50 Jahren die Regie bei den EUROPA-Hörspielen verantwortet, freut sich über das Jubiläum und die Neuerungen der App: "Von Schallplatten über Kassetten und CDs bis hin zum Streaming begeistern Hörspiele nun schon seit Jahrzehnten Kinder und Erwachsene - ist das nicht wundervoll? Ich finde es großartig, dass wir mit dem "Hörspiel Player" so präzise die digitalen Nutzungsgewohnheiten der jüngsten Generation und die Wünsche ihrer Eltern bedienen können. Und dass wir dank der neuen Funktionen ein einzigartiges Hörspielerlebnis bieten können - direkt "from the Home of Hörspiel" hier bei EUROPA."Der "Hörspiel Player" ist im App Store und bei Google Play erhältlich. Mehr Infos unter hoerspielplayer.de.Der "Hörspiel Player" ist ein Streamingdienst für alle Hörspiele aus dem Hause EUROPA. Die Nutzung ist auch offline möglich: Die Hörspiele können heruntergeladen und dann auch ohne Internet- oder WLAN-Verbindung gehört werden. Der Hörspiel Player beinhaltet keine Werbeflächen, sodass das Hörspielerlebnis nie durch Werbung gestört wird. Mehr Infos unter hoerspielplayer.deEUROPA ist ein Label der Sony Music Entertainment Germany GmbH. Unter dem 1965 gegründeten Traditions-Label erscheinen Hörspiele, Kindermusik sowie Home Entertainment Produkte für Kinder. Dazu gehören Hörspielklassiker wie "Die drei ???", "5 Freunde" oder "Hanni und Nanni". Die Kindermusik reicht von rockig wie Heavysaurus bis traditionell wie Detlev Jöcker. Hörspiele der Serien-Charaktere bekannt aus dem TV wie 'Super Wings ' oder 'Mascha und der Bär' runden das Portfolio ab. Weiterhin hält Sony Music - Family Entertainment die Markenrechte an den Serien "TKKG", "TKKG Junior", "Teufelskicker", "Punkies", Kati & Azuro", "Hui Buh", "Der kleine Hui Buh" und "Die Fuchsbande". Ziel des Labels ist es, Unterhaltung zu bieten, die Spaß macht und der Kreativität den notwendigen Raum gibt. Die EUROPA Hörspiele zeichnen sich aus durch verteilte Rollen, viele Geräusche und Atmosphäre sowie musikalische Untermalung. Somit werden auch die jungen Hörer in die Audio-Geschichten mitgenommen. Infos zu allen EUROPA Produkten sind zu finden auf www.play-europa.de.