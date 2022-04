Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Deutsche Bank: Investor steigt aus ++ Unicredit verschiebt Zahlenvorlage ++ Wichtige Rolle für Wacker Chemie.

> MÄRKTE & KURSE | Am Montag wurden die US-Börsen zum Auftakt der Handelswoche erneut von der Aussicht auf steigende Zinsen und einer drohenden Konjunkturabschwächung aufgrund des Ukraine-Kriegs belastet. Außerdem nimmt wegen der Corona-Lockdowns in China die Wahrscheinlichkeit zu, dass sich die weltweite Lieferkettenproblematik noch verschärft. Die großen US-Indizes reagierten auf dieses Szenario mit signifikanten Abschlägen, wobei Technologietitel verstärkt unter Druck standen. Der Dow Jones gab 1,19 % auf 34.308 Punkte ab, während der S&P 500 den Handel mit einem Minus von 1,69 % bei 4.412 Punkte beendete. Der Nasdaq 100 schloss 2,35 % Prozent schwächer bei 13.990 Punkten.

Am Nachmittag veröffentlicht das US-Arbeitsministerium die Verbraucherpreise für März. Der Markt erwartet einen Anstieg von über 8 %, was der Fed weitere Argumente für die Verschärfung der US-Geldpolitik liefern würde. An den deutschen Börsen steht heute außerdem der ZEW-Index für die Konjunkturerwartungen im Fokus, der um 11 Uhr veröffentlicht wird. Der Dax konnte sich diesem Belastungsszenario zur Eröffnung nicht entziehen und startete mit einem deutlichen Minus von 1,66 % bei 13.956 Punkten in den Handel. Schwächster Dax-Wert war die Deutsche Bank (-10 % auf 10,70 €), wo ein Investor seine Beteiligung in der Größenordnung von 5 % zum Verkauf stellt. Der Name wurde nicht genannt, aber die US-Vermögenverwalter Blackrock und Capital Group hielten bisher Beteiligung in dieser Größenordnung an der Deutschen Bank.

Unsere weiteren Meldungen:

