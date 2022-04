Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank befindet sich vor der Sitzung des EZB-Rates in dieser Woche in einer schwierigen Gemengelage, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL.Einerseits sei ein weniger expansiver geldpolitischer Kurs dringend geboten angesichts weiter steigender Inflationsraten und der fehlenden Aussicht auf zeitnah sinkende Energie- und Rohstoffkosten und einer Entspannung bei Lieferengpässen. Die konkrete Perspektive von Leitzinsanhebungen im Laufe des zweiten Halbjahres 2022 würde wenigstens den Eurokurs stabilisieren, dessen Schwäche aktuell den Einkauf von vielfach in US-Dollar gehandelten Rohstoffen und sonstigen Gütern zusätzlich verteuere. Ein Teil der Inflation werde somit derzeit importiert. Andererseits bestünden angesichts des unberechenbaren Fortgangs der Ukrainekrise und drohender weiterer Sanktionen und Gegensanktionen erhebliche wirtschaftliche Unsicherheiten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...