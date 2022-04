Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zusätzliche wirtschaftliche Sanktionen warfen in der vergangenen Woche ihre Schatten auf die Börsen, so die Analysten der DekaBank.Die meisten aktuellen ökonomischen Szenarien würden eine deutliche Grenze zwischen einem Lieferstopp von Erdgas und einem Verzicht auf die anderen Energie- und weitere Rohstoffe ziehen. Das liege daran, dass der Ersatz des pipelinegebundenen Erdgases wesentlich schwieriger zu bewältigen wäre als dies bei den meisten anderen Rohstoffen der Fall sei. Denn für Letztere seien ein gut funktionierender Weltmarkt sowie ausreichend Transportkapazitäten vorhanden. Da die Folgeeffekte einer Rationierung von Erdgas in der industriellen Produktion sehr unsicher seien, würden hier aus Sicht der Börsianer die größten Risiken für die deutsche Wirtschaft lauern. ...

