NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Evotec nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Der Wirkstoffforscher habe stark abgeschnitten, doch der operative Ergebnisausblick (Ebitda) falle vorsichtig aus, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 02:35 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / 02:35 / EDT

DE0005664809