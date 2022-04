Hamburg (ots) -Trotz seiner Karriere als Sänger und Musicalstar hält sich Alexander Klaws, 38, möglichst viel Zeit für die Familie frei. "Am allerliebsten spiele ich mit meinen Söhnen verstecken, bevor dann im TV das ,Kitzelmonster' beginnt", verrät er in GALA (Heft 16/2022, ab morgen im Handel). Nachts kennen die - 2017 und 2020 geborenen - Jungs kein Pardon. Klaws: "Im Bett habe ich spätestens ab drei Uhr morgens nur noch zehn Zentimeter Platz für mich, weil dann beide Kinder bei uns schlafen."Seit 2019 ist Alexander Klaws mit der Schweizer Musicaldarstellerin Nadja Scheiwiller verheiratet. An diesem Mittwoch tritt er als Jesus im großen RTL-Live-Musik-Event "Die Passion" auf.Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5194946