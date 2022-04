Luxemburg/Hamburg (ots) -28 BLACK hat sich für eine Partnerschaft im E-Sport mit der deutschen E-Sport-Organisation Unicorns of Love (UOL) entschieden. UOL, die ihr Headquarter im RCADIA Gaming House in Hamburg haben, sind mit 7 Teams in 6 Titeln wie League of Legends, Valorant oder SimRacing international unterwegs und erfolgreich. Gerade erst haben die Einhörner, die zum ersten Mal bei den Amazon European Masters dabei sind, die Play-In-Phase der Amazon European Masters Spring 2022 (https://www.summoners-inn.de/coverages/28991-amazon-european-masters-spring-2022) erfolgreich gemeistert und das Main-Event des Wettbewerbs ungeschlagen erreicht."E-Sport ist ein Megatrend mit hoher Popularität, der mit seinen unterschiedlichen Formaten und der Fülle an Spielen ein breites Publikum anspricht und in seinen Bann zieht" so Günter Thiel, CEO von Splendid Drinks und 28 BLACK. Wir sind überzeugt davon, dass wir mit unserem Engagement bei UOL das Marketing von 28 BLACK zukunftsorientiert erweitern können. UOL ist eine starke Marke und hat genau wie wir einen hohen Anspruch an Qualität und Professionalität. Ich bin sicher, dass die Communities beider Seiten von dieser Partnerschaft profitieren werden."Auch Jos Mallant, CEO von Unicorns of Love, freut sich über die Partnerschaft: "Wir sind sehr stolz 28 BLACK als Partner an unserer Seite zu haben. Die Marke und auch die Produkte überzeugen mit Qualität, die wir unserer Community gern nahebringen. In unserem Alltag unterstützt 28 BLACK bereits unsere Spieler, Streamer und Mitarbeiter als Energielieferant für zwischendurch. Ich bin überzeugt, dass die Partnerschaft mit 28 BLACK uns und unseren Communities einen großen Mehrwert bietet und uns viele tolle Momente schenken wird."28 BLACK wird bei UOL nicht nur auf den Jerseys aller Teams zu sehen sein, sondern auch bei Events, Turnieren, Streamings und Video-Formaten wie Vlogs präsent sein; auch Verlosungen cooler Preise, Meet & Greets und weitere spannende Aktivitäten sind geplant.Pressekontakt:C.M.W. S.A.8, Am ScheerleckL-6868 Wecker (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 0info@cmw.luUnicorns of Love GmbHOberer Landweg 93D-21035 HamburgTel.: +49 40 7 35 87 39presse@unicornsoflove.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131214/5195010