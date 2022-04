Uranium Energy Corp. startet die Wyoming Hub and Spoke Plattform mit der Einreichung des S-K 1300 Technical Report Summary, Gold Terra meldete die Untersuchungsergebnisse von drei weiteren Bohrlöchern, die die Yellorex-Zone erprobten, Calibre Minnig meldete eine Rekord-Goldproduktion von 51.900 Unzen im ersten Quartal, einschließlich einer Teilperiode der Mine Pan in Nevada, Denarius Metals meldete zusätzliche Bohrergebnisse des laufenden Bohrprogramms auf seinem Polymetallprojekt Lomero-Poyatos in Spanien und Gold Royalty schloss eine erweiterte Lizenzgebührenfinanzierung mit Monarch Mining Corporation ab.