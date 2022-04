DJ PTA-Adhoc: LM Verwaltungs- GmbH: Anleihe - L-M PHARMA

Niederlassung Salzburg 12.April.2022 (pta018/12.04.2022/10:05) - Die Finanzmarktaufsicht Österreich hat den Prospekt der Anleihe des Pharmazeutischen Unternehmens der LM Verwaltungs- GmbH IHS21/31 am 06.April.2022 gebilligt. Das öffentliche Angebot erfolgt seit dem 06.April.2022.

(Ende)

ISIN(s): AT0000A2NWB1 (Anleihe) Börsen: Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in München; Vienna MTF in Wien Weitere Handelsplätze: Open Market in Frankfurt

