Cambiano und München (ots/PRNewswire) -- Automobili Pininfarina enthüllt die Entwicklung eines ganz neuen, einzigartigen "Sounds des nachhaltigen Luxus" für den rein elektrischen GT-Hypercars Battista- Sorgfältig komponiert mithilfe hochentwickelter Soundtechnik und der 'Stimme' des phänomenalen reinen Elektroantriebs schwingt der Klang des Battista mit 54 Hz \u2212 diese Frequenz soll sich positiv auf den Komfort und das Wohlbefinden des Fahrers auswirken- Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer bei Automobili Pininfarina, erläutert: "Unsere Sound-Designer und Techniker haben ein einzigartiges und organisches E-Klangerlebnis erschaffen, auf das sich unsere Kunden wirklich freuen können. Der Sound des Battista wird von allen Nutzern des Fahrzeugs als emotional und authentisch wahrgenommen."- Video zum einzigarten Sound des Battista und der Frequenz, wie sie sich in der Natur offenbart: youtu.be/E5etYYeFnik (https://www.youtube.com/watch?v=E5etYYeFnik)Automobili Pininfarina enthüllt SUONO PURO - ein Soundkonzept, das speziell für den weltweit ersten vollelektrischen GT -Supersportwagen entwickelt wurde. Damit kreiert die italienische Marke auch weiterhin neue Produkte und Erlebnisse, die zur Entstehung einer ganz neuen, nachhaltigen Luxus-Ära beitragen sollen.Es war eine Herausforderung, ein einzigartiges Klangerlebnis zu erschaffen und gleichzeitig ein konkurrenzloses Fahrzeug- und Fahrerlebnis mit luxuriösem Traditionsdesign und Nachhaltigkeitsaspekten zu verbinden. Wie klingen Ästhetik und Leistung in einer elektrifizierten Welt? Welche Stimme sollten das preisgekrönte Design-Kunstwerk und die Marke Automobili Pininfarina bekommen? Wie kann eine natürliche, emotionale Verbindung zwischen Fahrer, Fahrzeug und Fahrerlebnis entstehen?Das Klangerlebnis wurde mit größter Sorgfalt dem puristischen Design des Battista nachempfunden und verleiht Automobili Pininfarina eine einzigartige Stimme, die darauf abzielt, beim Fahrer positiveEmpfindungen auszulösen. Mithilfe fortschrittlicher Technologien und unter Einsatz von mehr als 2.000 Arbeitsstunden, die von Fahrzeug- und Sounddesignern sowie Technikern in die Komposition, Entwicklung und Feinjustierung geflossen sind, konnte ein einzigartiges Markenerlebnis mit beeindruckenden Frequenzen und Tönen erschaffen werden.Paolo Dellachà, Chief Product and Engineering Officer bei Automobili Pininfarina: "Unsere Sounddesigner und Ingenieure haben ein einzigartiges und organisches Elektrofahrzeug-Klangumfeld geschaffen, um den Fahrern ein besonders authentisches Erlebnis zu bieten. Es dient als unverkennbares Markenzeichen für den Battista und Automobili Pininfarina \u2212 so pur und individuell wie das Design der Marke."SUONO PURO steht für das traditionell-puristische Design von Automobili Pininfarina und integriert Komfortmerkmale, die traditionell mit der Frequenz 432 Hz assoziiert werden. Sie wirkt warm und beflügelnd und orientiert sich an dem emotional positiven Effekt tibetischer Klangschalen. Dies machten sich bereits klassische Komponisten wie Mozart oder Verdi in ihrer Musik zunutze.Im Motorleerlauf liegt die Schallfrequenz des Battista bei 54 Hz (drei Oktaven unter 432 Hz) und bildet den klaren und vollen Grundton der Klangsignatur. Der reine Klang dieser Frequenz kann durch ihren Effekt auf Wasser visualisiert werden, in dem angenehm organisch-symmetrische Wellenbewegungen entstehen. Da der menschliche Körper zu durchschnittlich etwa 70 Prozent aus Wasser besteht, zeigt dieses Experiment, wie die Frequenz zu einem Gefühl des Wohlbefindens beiträgt. Dies können unsere Kunden in ihrem eigenen Battista erleben, dessen weltweite Auslieferung in diesem Jahr beginnt.Interview mit den Experten, die das Klangerlebnis SUONO PURO für den Battista kreiertenAutomobili Pininfarina kooperierte in enger Zusammenarbeit mit den Sounddesignern von Novo Sonic, um eine unverkennbare Stimme für die Marke und den Battista zu entwickeln. Garry Lane, Automobili Pininfarina NVH & Sound Managing Engineer, und der Gründer und CEO von Novo Sonic, Tom Huber, bilden den Kern der Partnerschaft, die das neue Konzept zum Leben erweckte, gemeinsam mit einem kleinen Team engagierter, leidenschaftlicher Soundexperten. Hier sprechen sie über die Details des Projekts:Was sind die Ziele des Sounddesigns? Welche Empfindungen wollten Sie bei den Menschen auslösen, die den Klang eines Battista hören?Garry Lane: Wir bereichern die Welt der Luxusautos mit einem einzigartigen GT-Supersportwagen aus Italien für die Straße. Eshandelt sich um die erste Neuerfindung dieses Fahrzeugsegments in Form eines reinen Elektroautos \u2212 einschließlich Soundkulisse. Die Klangsignatur SUONO PURO sollte authentisch sein und die Marke perfekt repräsentieren. Wir entschieden uns dafür, die vier leistungsstarken Elektromotoren für sich selbst sprechen zu lassen, kombiniert mit einem ganz besonderen Klang. das sich positiv auf das Wohlbefinden des Fahrers auswirkt.Tom Huber: Wir wollten ein natürliches Klangerlebnis erschaffen und erreichten dies durch gezielte Nutzung der richtigen Schwingungen, orientiert an 432 Hz. Die Frequenz 440 Hz hielt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zunächst Einzug in die amerikanische Musikindustrie als Referenzton zur Stimmung von Instrumenten und Orchestern. Daraufhin orientierte sich die ganze Welt bei der Stimmung von Musikinstrumenten an dieser Frequenz. Zuvor nutzten klassische Musiker jedoch die Frequenz 432 Hz, so zum Beispiel auch Verdi. Lauscht man einem Orchester, das auf die ursprüngliche Frequenz gestimmt wurde, so bemerken viele einen deutlichen Unterschied in Bezug auf die empfundene Wärme und positiv emotionale Wirkung der Musik.Die Klangsignatur sollte sämtliche Aspekte der Markenwahrnehmung von Automobili Pininfarina einrahmen und sich nicht nur auf das Produkt beziehen. Bei der Stimme von Battista lösen insbesondere die kraftvollen Klänge des Antriebsstrangs Gänsehaut aus. Der Gesamteindruck der Harmonien bei jedem Kontakt mit der Marke soll Emotionen und Authentizität vermitteln. Deshalb konzentrierten wir uns auf einen ganzheitlichen Ansatz und setzen die Frequenz 432 Hz für das komplette Markenerlebnis einheitlich um, mit dazu passenden Klanglandschaften an jedem Berührungspunkt.Was war die größte Herausforderung?GL: Wir wollen sicherstellen, dass der Battista gleich beim ersten Eindruck unverwechselbar ist \u2212 die Menschen sollten ihn bereits am Klang erkennen, noch bevor sie ihn sehen, und den rein elektrischen Antrieb spüren und würdigen können. Alle Komponenten wurden sorgfältig entwickelt und zusammengestellt, um in der Hälfte der für Großserienhersteller üblichen Zeit ein wirklich einzigartiges Fahrzeug und einen unverkennbaren Markenklang zu kreieren. Üblicherweise erfordert die Konzeption einer Klangsignatur vier bis fünf Jahre Forschung und technische Planung. Das war wirklich eine enorme Herausforderung.TH: Wunderschöne Optik ist pure Emotion. Ein schönes Auto wie der Battista verursacht eine Gänsehaut. Gleiches gilt für Musik \u2212 Emotionen können auf unterschiedliche Weise transportiert werden und sich mit dem menschlichen Körper verbinden. Die Herausforderung bestand darin, eine Klanglandschaft zu erschaffen, die ein Geräusch, das viele Menschen noch nie gehört haben, mit Emotionen belebt: den Klang eines Elektromotors. Wir gingen das Problem ganz direkt an und wollen zeigen, dass auch der natürliche, reine Elektrosound wunderschön und wohltuend klingen kann.Wie haben Sie Ihr Ziel erreicht, das Design und die Ästhetik des Battista in seiner Klangkulisse zu vereinen?TH: Die Melodie der Marke ist von der einzigartigen Schönheit des Karosseriedesign von Battista inspiriert. Die Soundentwicklung im Studio begann mit dem Chief of Design der Marke, Luca Borgogno. Seine pure Designlinie haben wir auf ein Notenblatt übertragen, sie symbolisiert für uns die Kernphilosophie der Marke, basierend auf den einzigartigen Proportionen, die geprägt sind von ihrem Schwung, den Längen und den Proportionen. Niezuvor wurde ein Projekt dieser Art in einem solchen Kontext realisiert. Dies wurde in den Sound der Marke Automobili Pininfarina und des Battista übersetzt, mit der Frequenz 54 Hz als markantem organischen Grundton, der stets präsent ist und eine harmonische Verbindung zwischen Leistung und Wohlbefinden herstellt \u2212 ganz wie das Auto selbst. Das ist die "Klanglinie" von Automobili Pininfarina.Was war die größte Innovation?GL: Ganz besonders sticht die Entwicklung der eigens für diesen Zweck konzipierten Software heraus, von uns als 'Klangherz' bezeichnet. Nicht nur mussten wir sie von Grund auf eigens für Battista entwickeln, auch die Art und Weise der Umsetzung war einzigartig. Wir arbeiteten an dieser speziellen Softwarelösung, um höchste Soundqualität zu gewährleisten. Umgesetzt wurde das Konzept mithilfe eines neu konstruierten, individuell einstellbaren Synthesizers, der auf verschiedenste Fahrzeugdaten reagiert, die vom Fahrer selbst erzeugt werden: von Geschwindigkeits- und Drehmomentprofilen für den Antriebsstrang bis zur Lenkungssteuerung. Zwölf speziell entwickelte Außen- und Innenlautsprecher, entwickelt von Naim Audio erwecken, die harmonische Klangwelt zum Leben.Das Lautsprechersystem wurde sorgfältig im Hinblick darauf konzipiert, den 54-Hz-Ton über das gesamte Frequenzspektrum hinweg in hoher Qualität zu realisieren. Das Fahrzeug erzeugt seinen Sound in Echtzeit und schafft sowohl im Innenraum als auch nach außen, ein nahtloses, hochauflösendes Klangerlebnis in Form einer markanten Klangsignatur. Der Sound wird nahtlos in den Innenraum übertragen und erzeugt so ein natürliches Hörerlebnis. Die tiefe Frequenz intensiviert das elektrifizierte Klangerlebnis.TH: Wir möchten ein hochwertiges Klangerlebnis erzeugen. Deshalb war es so wichtig, über die richtige Hardware und Software zu verfügen, um unsere im Studio und am Fahrzeug entstandenen Ideen umsetzen zu können. Eine ganz andere Erfahrung als die Arbeit mit Verbrennungsmotoren mit ihrem eigenen, viel wilderen Sound. Der futuristische Sound des Battista ist einzigartig und neu. mit einem positiven emotionalen Effekt auf all jene, die ihn erleben dürfen. In dieser Hinsicht kann der Battista als hervorragend konstruiertes und perfekt abgestimmtes Instrument betrachtet werden, dirigiert vom Fahrer, der die Entstehung seines Battista Sounds je nach Fahrweise in Echtzeit beeinflusst.Was ist das Besondere am finalen Klangergebnis? Worauf sind Sie besonders stolz?GL: Unseren Kunden legen großen Wert auf eine personalisierte Erfahrung und wunderschönes Design. Die Fahrer können den hochwertigen Sound des Battista ganz nach Ihren persönlichen Vorlieben mehr oder weniger intensiv genießen. Dies ist den umfangreichen Ingenieur- und Entwicklungsarbeiten zu verdanken, die sich der Kreation eines echten Elektromotorklangs widmeten, variiert mittels verschiedener Fahrmodi.Es war ein kein leicht zu erreichendes Ziel, dass der Fahrer einen echten Klangunterschied zwischen den verschiedenen Modi wahrnimmt \u2212 aber es hat sich gelohnt, die Variationen erfolgreich umzusetzen. Diese Leistung zeugt von den intensiven Bemühungen unseres Teams. Sämtliche Aspekte des Battista zeichnen sich durch einen hohen Grad an Personalisierungsmöglichkeiten aus. Dies verstärkt den Luxuscharakter des Fahrzeugs und bewirkt, dass der Fahrer nicht nur von der hohen Antriebsleistung und der hervorragenden Materialqualität der Innenausstattung profitiert, sondern auch von der Art und Weise, wie das Auto mit dem Fahrer kommuniziert und welches Gefühl es ihm vermittelt.TH: Ich glaube, der klare und reine Sound von Battista ist wirklich etwas Besonderes. Von Anfang an war uns wichtig, den Klang ganzheitlich auf 432 Hz zu stimmen. Die davon abgeleitete Grundfrequenz von 54 Hz transportiert gefühlvoll die immense Leistung des Fahrzeugs und schafft mithilfe der Hardware des Fahrzeugs eine organische Kulisse - einzigartig und authentisch. Sie steht im Einklang mit den Werten, für die Automobili Pininfarina steht: puristisches Design, nachhaltiger Luxus und hervorragende Leistung.Über die Art und Weise, wie der Klang das Design des Battista und die Werte der Marke verkörpert, haben wir nicht einfach nur den Sound für ein Fahrzeug kreiert: In aufwendiger Recherchearbeit wurde ermittelt, wie die Menschen die gesamte Marke wahrnehmen, wie die Marke mit den Menschen kommuniziert und welche 'Stimme' das Fahrzeug hat. Design und Soundmotive ziehen sich durch das gesamte Markenerlebnis. Dies ist für mich Ausdruck eines unverfälschten Originals und erzählt eine wichtige Geschichte über die Innovationen bei Automobili Pininfarina.Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1795203/Automobili_Pininfarina_Battista_Sound_01.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1795204/Automobili_Pininfarina_Battista_Sound_02.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1795205/Automobili_Pininfarina_Battista_Sound_03.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1795206/Automobili_Pininfarina_Battista_Sound_04.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1795208/Automobili_Pininfarina_Battista_Sound_05.jpgPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/1795209/Automobili_Pininfarina_Battista_Sound_06.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpgPressekontakt:Dan Connell,Chief Brand Officer,(M) +49 (0) 160 553 0318,d.connell@automobili-pininfarina.com,Franziska Queling,Global Head of Public Relations,(M) +49 (0) 171 265 4094,f.queling@automobili-pininfarina.comOriginal-Content von: Automobili Pininfarina, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130324/5195067