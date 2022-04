Das Handelsgeschehen bei unseren beiden heutigen Protagonisten Amazon und Alibaba wurde in den vergangenen Monaten von Korrekturszenarien dominiert. Vor allem Alibaba hatte "zu leiden". Allerdings gingen die jüngsten Entwicklungen auch nicht spurlos an Amazon vorüber. In unserer letzten Kommentierung vom 04.04. zu den beiden Werten konnten wir jedoch (noch einmal) einige charttechnische Lichtblicke thematisieren. Der Prozess einer potentiellen unteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...