Die Zinsen für Unternehmenskredite steigen in kurzer Zeit deutlich an. Obwohl die EZB mit ihrem Leitzins noch bei Null klebt, nimmt der Markt die Zinswende aber schon mal vorweg. Eine Analyse der Barkow Consuting in Kooperation mit Teylor - einem Anbieter für digitale KMU-Finanzierung - hat ergeben, dass die Zinsen für Unternehmenskredite in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...