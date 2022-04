Das Allzeithoch liegt bei gut 11.000 US-Dollar je Tonne Kupfer. Zum einen wird für das laufende Jahr ein Defizit am Kupfermarkt erwartet. Zum anderen sind die Nachfrageaussichten bestens. Kupfer ist nun mal ein gefragtes Metall der Zukunft. Sollte der Ausbruch passieren, profitieren davon auch die Gesellschaften mit Kupfer in ihren Projekten, dabei sind aussichtsreiche Werte gefragt. Dazu zählen nicht nur die Großen der Branche, sondern auch nicht so große Unternehmen wie etwa Hannan Metals ...

Den vollständigen Artikel lesen ...