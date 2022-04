Die Aktie von Jinko Solar (WKN: A0Q87R) zählte am Montag mit Zugewinnen von +5,22% auf 50,35 US$ zu den besseren Performern in China und eroberte damit schwungvoll die psychologisch wichtige Marke von 50 US$. Jinko Solar mit Hauptsitz in Shanghai ist ein Hersteller von Photovoltaikprodukten entlang der Wertschöpfungskette von Siliziumblöcken, Wafern und Zellen bis hin zu Solarmodulen. Startschuss für Mega-Projekt In der Region Westmakedonien in Griechenland ...

