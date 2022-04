Brüssel (www.anleihencheck.de) - Der wahrscheinlich häufigste Fehler, der von Finanzmarktteilnehmern begangen wird, ist ein Verhalten, das als Extrapolation bezeichnet wird, so Peter De Coensel, CEO von DPAM.Extrapolation trete häufig bei der Vorhersage des Unbekannten auf. Prognosen würden auf Beobachtungen beruhen, die im Laufe der Zeit über den Charakter und die Art einer wirtschaftlichen Kennziffer gemacht worden seien, die dann in die Zukunft projiziert und extrapoliert würden. Die Prognose, dass die Inflation weiterhin unangenehm hoch sein werde (d.h. deutlich über 4%), gewinne an Boden. Allerdings lauere hinter der nächsten Ecke die Umkehr des Mittelwerts. Eine Rückkehr zur Normalität in den nächsten zwölf bis 36 Monaten sei wahrscheinlicher als die Erwartung eines weiteren sprunghaften Anstiegs des heutigen Inflationsindex. Peter De Coensel werde Beobachtungen, Markterwartungen und implizite Volatilitätswerte miteinander vergleichen, um eine Reihe von Daten bereitzustellen, die die Entscheidungsfindung objektivieren würden, wenn sich die Inflation auf einem generationsbedingten Höchststand befinde. Die Extrapolation sei extrem subjektiv. Ein möglicher US-Verbraucherpreisindex von 8,4% am Dienstag, den 12. April, könnte den Höhepunkt darstellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...