Frankfurt (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell" hat die Gewinner des DEUTSCHEN FONDSPREISES 2022 bekannt gegeben, so die Experten der Universal-Investment-GmbH in ihrer aktuellen Ausgabe von "ChampionsNews".Universal-Investment gratuliere ihren Partnern ACATIS Investment, Berenberg und PRISMA Investment, die für ihre Mischfonds ausgezeichnet worden seien. Der ACATIS Datini Valueflex Fonds AK B (ISIN DE000A1H72F1/ WKN A1H72F) sei in der Kategorie "Mischfonds Global flexibel" mit dem Platz eins und der Prisma Aktiv UI AK R (ISIN DE000A1W9A77/ WKN A1W9A7) in der Kategorie "Mischfonds Global ausgewogen" mit dem Platz zwei ausgezeichnet worden. ...

