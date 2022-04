Thomas Kovacs, besser bekannt als der 'Sparkojote', ist Finanz-Blogger, Frugalist und Selfmade-Millionär. Auf welche Werte setzt er in diesen stürmischen Börsen-Zeiten? Seine Aktien-Tipps hat er uns verraten.

Eine toxische Mischung aus Konjunktursorgen, hohen Inflationsraten, steigenden Zinsen und dem Ukraine-Krieg sorgt momentan für schlechte Stimmung an den Börsen. M. M. Warburg-Chefvolkswirt Carsten Klude hatte gestern bei W:O TV erklärt, dass es für Anleger aktuell "ein ganz, ganz schwieriges Umfeld" sei.

Sparkojote Thomas Kovacs investiert momentan "in solide Aktien wie Apple, Coca-Cola, Nestlé, oder in breit diversifizierte ETFs wie den 'Vanguard FTSE All World' ". Wegen der derzeit hohen Inflationsrate, "die uns sicherlich noch eine Weile begleiten wird", versuche er insbesondere "eine zu hohe Cash-Quote zu vermeiden".

Tatsächlich lag die Inflationsrate in Deutschland im März 2022 im Vergleich zum Vorjahresmonat bei 7,3 Prozent. Das ist laut dem Statistischen Bundesamt (DENSTATIS) die höchste Inflationsrate seit der deutschen Wiedervereinigung. In der Schweiz, dem Wohnort des Sparkojoten, lag die Inflationsrate im März immerhin bei 2,4 Prozent.

Value-Aktien aus dem Lebensmittelsektor wie Coca-Cola oder Nestlé scheinen der jüngsten Krise zu trotzen. Die Nestlé-Aktie gewann innerhalb von sechs Monaten mehr als fünfzehn Prozent hinzu. Die Coca-Cola-Aktie verzeichnete im selben Zeitraum sogar ein Plus von 24 Prozent.

Der breitgestreute Lebensmittel-ETF 'iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage' gewann innerhalb von sechs Monaten immerhin fast sechs Prozent hinzu. Das Sprichwort "Gegessen und getrunken wird immer" scheint daher offenbar nicht völlig weithergeholt zu sein.

