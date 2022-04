Auf dem Forum Süd-West in Karlsruhe am 03.05.2022 können sich die Teilnehmenden zum zweiten Mal vor Ort ein Bild zu zahlreichen Themen der Versicherungsbranche machen und zudem Weiterbildungszeit sammeln. Auch zwei Top-Speaker werden ihre Expertise in Vorträgen zum Besten geben. Mit 21 Workshops und 32 Ausstellern präsentiert sich das Forum Süd-West dieses Jahr zum zweiten Mal in Karlsruhe. Am 03.05.2022 werden von 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr die Pforten der Firmenzentrale der BGV Badische Versicherung ...

