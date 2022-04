Pudu Robotics, Weltmaßstab für kommerzielle Serviceroboter, hat kürzlich zwei intelligente Roboter vorgestellt, die mit den fortschrittlichen, auf SOM (System on Module) basierenden Produkten und Technologien von Thundercomm ausgestattet sind. Die beiden Roboter SwiftBot und PUPU D1 sind auf die unterschiedlichen Anforderungen beim Servieren von Essen in Restaurants und dem Liefern von Waren in verschiedenen Szenarien ausgerichtet.

Die Interaktions- und Transportfähigkeiten von Servierrobotern spielen in der heutigen Zeit eine immer größere Rolle, um den Kunden vor allem während der Stoßzeiten in Restaurants ein besseres Esserlebnis zu bieten. SwiftBot, der Flaggschiff-Servierroboter, kann diesen Ansprüchen durch die Neudefinition der Interaktion zwischen Robotern und Kunden beim Servieren von Essen perfekt genügen. Unterstützt durch die starke Rechenleistung des TurboX C8250 SOM von Thundercomm, zeichnet sich SwiftBot durch die Visualisierung von Lieferwegen, präzise Rückwärtssteuerung und ein flexibles, multidirektionales Ausweichen aus und hebt damit die Effizienz beim Servieren von Essen und das Kundenerlebnis auf eine neue Stufe.

Außerdem hat Pudu Robotics den PUPU D1 auf den Markt gebracht, den ersten vierbeinigen Lieferroboter für alle Lieferszenarien sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. PUPU D1 ist mit TurboX C8250 und C5165 ausgestattet, zwei intelligenten SOMs mit geringem Volumen und hervorragenden HMI- und Bewegungssteuerungsfähigkeiten. Dank dieser Vorteile kann sich der PUPU D1 an komplexeres Terrain in verschiedenen Lieferszenarien anpassen.

Hiro Cai, CEO von Thundercomm, sagte: "Wir freuen uns sehr, mit Pudu Robotics bei der Entwicklung führender Produkte und Lösungen für Lieferroboter zusammenzuarbeiten. Thundercomm möchte unsere Kunden in die Lage versetzen, wettbewerbsfähige und innovative Produkte im intelligenten Sektor zu entwickeln. Wir gehen davon aus, dass sowohl Pudu Robotics als auch Thundercomm die technologische Innovation weiter voranbringen und weitere ausgezeichnete Produkte auf den Markt bringen werden, um die vielfältigen Lieferanforderungen unterschiedlicher Märkte zu erfüllen."

Für weitere Roboterlösungen von Thundercomm folgen Sie bitte unseren aktuellsten Nachrichten auf der Embedded World 2022.

Über Thundercomm

Thundercomm mit Hauptsitz in San Diego ist ein Joint Venture zwischen ThunderSoft und Qualcomm. Thundercomm wurde gegründet, um die Innovation im Internet der Dinge und der Automobilindustrie dadurch zu beschleunigen, dass Komplettlösungen angeboten werden, die von Qualcomm Technologies unterstützt werden. Thundercomm ist aufgrund seiner Fähigkeiten bei Betriebssystemen wie Android, Linux und weiteren, das von ThunderSoft übernommene Portfolio an Auslandssoftware und On-Device-KI-Technologien sowie sein weltweites Vertriebs- und Supportnetzwerk ein wertvoller und zuverlässiger Partner für globale Kunden, die hochwertige Produkte der nächsten Generation entwickeln und die Zeit bis zur Vermarktung verkürzen wollen. www.thundercomm.com

