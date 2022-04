Mit dem Ziel der Anerkennung der Tarifverträge im Einzelhandel legen bis Donnerstag Lagerarbeiter:innen von Amazon an drei Standorten in Deutschland ihre Arbeit nieder. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zum Streik in den Amazon-Lagern aufgerufen. Tausende Angestellte sollen ihre Arbeit bis Gründonnerstag niederlegen. Die Gewerkschaft fordert die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels. Wie Verdi in einer Pressemitteilung erklärte, wurden Beschäftigte im hessischen Bad Hersfeld sowie in Rheinberg und Werne (Nordrhein-Westfalen) dazu aufgerufen, ...

