LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Givaudan nach Umsatzzahlen für das erste Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 3600 Franken belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen habe besser abgeschnitten als gedacht, schrieb Analyst Sebastian Satz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Umsatzwachstum sei 2022 allerdings auch nicht seine Sorge, sondern vielmehr die Gewinnspannen angesichts hoher Rohstoffkosten./mis/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2022 / 05:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0010645932

