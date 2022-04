Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Volumen erstrangig unbesicherter Neuemissionen im EUR Benchmark Format mit Festzins belief sich im Auftaktquartal 2022 auf rund 57 Mrd. EUR und erreichte damit einen Spitzenwert, so die Analysten der Helaba.Es habe somit nochmals 8% über dem bereits sehr starken Vorjahresquartal gelegen. Haupttreiber seien Emissionen im Non-preferred-Rang gewesen. Auf sie seien nahezu 70% des neu platzierten Volumens und somit mehr entfallen als von den Analysten erwartet. Regulatorische Vorgaben hätten also weiterhin die Ausgestaltung der an den Markt kommenden Papiere bestimmt, wobei die Emittenten das vorerst günstige Marktumfeld angesichts der hohen Fälligkeiten im Jahr 2022 genutzt hätten. Darüber hinaus habe das Programm der Gezielten Längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte des Eurosystems (Targeted longer-term refinancing operations, TLTRO-III) im Dezember 2021 geendet. ...

