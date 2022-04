Frankfurt (www.fondscheck.de) - Schon seit langem wird zu wenig in die Infrastruktur investiert, so die Experten von DWS im Kommentar zum DWS Invest Global Infrastructure LD-Fonds (ISIN LU0363470237/ WKN DWS0TN).Zwar würden weltweit jährlich etwa 2,8 Billionen Euro in Verkehrs-, Wasser-, Energie- und Telekommunikationssysteme fließen. Doch diese Summe reiche nicht, um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden. Laut Schätzungen von Global Infrastructure Hub und Oxford Economics müssten bis 2040 jährlich im Schnitt 3,3 Billionen Euro investiert werden. Insgesamt weitere 3,1 Billionen Euro seien nötig, um die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz: SDGs) in den Bereichen Elektrizität und Wasser zu erreichen. Sie würden die Investitionslücke zusätzlich vergrößern und zeigen, weshalb ein Engagement von Anlegern so gefragt sei. ...

