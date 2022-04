Im von Inflationssorgen und Kriegsangst dominierten Umfeld haben am Dienstag Rüstungsaktien erneut deutlich zugelegt und im schwachen Gesamtmarkt positiv herausgeragt. Unter anderem wirkte eine Studie der Deutschen Bank als Kurstreiber. Die Aktie von Rheinmetall ist gegen Mittag mit plus 2,9 Prozent der zweitstärkste Wert im MDAX.Rheinmetall verpassten am Vormittag mit in der Spitze 209,60 Euro ihr Rekordhoch aus der vergangenen Woche nur knapp. Zuletzt kosteten sie 207,80 Euro. Das Papier profitiert ...

