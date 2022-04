Das Unternehmen freut sich darauf, von der Expertise von Arjun Krishan Kalsy, VP Growth bei Polygon, und Nuseir Yassin, der über 47 Millionen Follower in Social Media hat, zu profitieren

Vancouver, British Columbia - 12. April 2022 - Looking Glass Labs Ltd. ("LGL" oder das "Unternehmen") (NEO: NFTX) (FWB: H1N), eine führende Web3-Plattform, die sich auf die NFT-Architektur ("Non-Fungible Token"), immersive Metaversum-Umgebungen, die Play-to-Earn-Tokenisierung sowie Lizenzeinnahmen aus virtuellen Assets spezialisiert hat, freut sich, die Ernennung von zwei neuen Mitgliedern in das Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben. Das Unternehmen hat Arjun Krishan Kalsy, den Vice President Growth von Polygon mit Sitz in Dubai, VAE, berufen. Das Unternehmen hat außerdem Nuseir Yassin, CEO der Nas Academy in Los Angeles, Kalifornien, für das Board gewonnen, der u.a. über 47 Millionen Follower in den sozialen Medien hat.

Arjun Krishan Kalsy konzentriert sich derzeit durch seine zentrale Rolle bei Polygon auf die Unterstützung von Blockchain-Entwicklern beim Aufbau skalierbarer Lösungen und erstklassiger Nutzererfahrungen. Arjun verfügt über langjährige Erfahrungen in den Bereichen Software-Engineering, Geschäftsentwicklung und Strategie1. Er hat über mehr als 15 Jahre Erfahrung in verschiedenen Sektoren und aus seiner Zusammenarbeit mit erfahrenen Führungskräften und namhaften Unternehmen. Arjun hat einen Bachelor of Engineering vom Manipal Institute of Technology und einen MBA in Marketing und Strategie von der Indian School of Business. Das Vorzeigestudio von LGL, House of Kibaa ("HoK"), hatte zuvor eine Zusammenarbeit mit Polygon Studios, dem NFT-, Gaming- und Metaverse-Arm von Polygon (MATIC), angekündigt.

Die Polygon-Blockchain ist eine der meistgenutzten Blockchain-Plattformen der Welt. Polygon genießt im Blockchain-Ökosystem hohes Ansehen für seine Skalierungs- und Infrastrukturlösungen, die von mehr als 7.000 Anwendungen übernommen wurden. Mit über 1,5 Mrd. verarbeiteten Transaktionen, mehr als 100 Mio. eindeutigen Nutzeradressen und über USD 10 Mrd. gesicherten Vermögenswerten erweist sich Polygon als wertvolles Unternehmen bei der Zusammenarbeit in der NFT-Branche. Zu den Investoren von Polygon gehören Softbank, Sequoia India, Tiger Global, Mark Cuban, Kevin O'Leary und viele andere hochkarätige Investoren.

Nuseir Yassin ist ein Vlogger, der vor allem für die Erstellung von "Nas Daily" bekannt ist, einem Projekt, das 1.000 einminütige Videos umfasste, die täglich auf Facebook hochgeladen wurden. Im Jahr 2019 gründete Yassin einen YouTube-Kanal, auf dem er ebenfalls begann, seine Videos hochzuladen. Im Jahr 2020 gründete er die Nas Academy als Schule für Videoproduzenten und die Nas Studios als Videoproduktionsstudio, in dem er auch eine Reihe von Podcasts erstellte und veröffentlichte2. Nuseir baut seine Präsenz in den sozialen Medien weiter aus, die insgesamt fast 50 Millionen Follower erreicht hat. Er hat die Harvard University besucht und ist leidenschaftlicher Videoproduzent, der anderen bei der Erstellung von Videos helfen möchte.

Kommentar

Der LGL-Berater Arjun Krishan Kalsy bemerkte: "Ich bin begeistert, in dieser für das Unternehmen aufregenden Zeit dem Board von LGL beizutreten. Das Führungsteam des Unternehmens hat einen klaren Schwerpunkt gesetzt und mit seiner bisherigen Arbeit die Messlatte für die NFT-Gemeinschaft höher gelegt. Ich freue mich auch darauf, in Kürze Besitzer einer Pocket Dimension in HoKs Project Origin Metaverse zu werden. Die hyperrealistische virtuelle Welt mit ihrer erstaunlichen Vielfalt an Umgebungen und ihrem unvergleichlichen Funktionsumfang wird die Messlatte zum Nutzen der Community noch einmal höher legen, und ich freue mich, die Partnerschaft zwischen Polygon und LGL als Teil dieser Entwicklung zu stärken."

Der LGL-Berater Nuseir Yassin fügte hinzu: "Ich stimme mit Herrn Kalsy überein, dass der Beitritt als Berater von LGL eine großartige Gelegenheit ist, von der beide Seiten profitieren. LGL und HoK haben mir viel über die Zukunft von Web3 beigebracht, und ich hoffe, dass ich mich in dieser neuen Rolle zumindest ein wenig dafür erkenntlich zeigen kann. Meine Fangemeinde von fast 50 Millionen Menschen wird sich freuen, mehr über meine Pocket Dimension zu erfahren, sobald sie mir nach dem Landverkauf zugestellt wird. Die P2E-Gaming-Funktionen von Project Origin, das NFT-zu-Avatar-Portal und andere bahnbrechende Aspekte dieses Metaverse sind genau das, was die Leute wollen, und ich bin daran interessiert, das Feedback meines Publikums weiterzugeben, um LGL bei der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen in der Zukunft zu helfen."

Der Chief Executive Officer von LGL, Dorian Banks, sagte: "Wir sind begeistert und dankbar, dass wir zwei so angesehene Mitglieder in das Advisory Board aufnehmen konnten. Arjun ist nicht nur sachkundig und erfahren, sondern seine Arbeit bei Polygon ist auch äußerst beeindruckend. Darüber hinaus erwarte ich, dass Nuseirs große Fangemeinde in den sozialen Medien sowie seine Kenntnisse in der Softwareentwicklung einen enormen Mehrwert für das Advisory Board und das Unternehmen darstellen werden. LGL ist immer bestrebt, seinen Horizont zu erweitern, indem es mit den besten Leuten zusammenarbeitet und von ihnen lernt, was dem Unternehmen letztendlich dabei helfen wird, unseren Kunden und Auftraggebern bessere Produktdienstleistungen anzubieten."

Ausgabe von Optionen

Das Unternehmen hat Herrn Kalsy und Herrn Yassin jeweils 50.000 Incentive-Aktienoptionen gewährt, was insgesamt 100.000 Incentive-Aktienoptionen entspricht. Jede Aktienoption kann innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ausgeübt und zum Preis von 0,75 CAD gegen eine Stammaktie des Unternehmens eingelöst werden. Die Optionen werden vier Monate nach dem Gewährungsdatum freigegeben.

ÜBER LOOKING GLASS LABS

Looking Glass Labs ("LGL") mit Hauptsitz in Vancouver in British Columbia ist eine Web3-Plattform, die auf die Architektur von nicht fungiblen Token ("NFT"), immersive Metaversum-Umgebungen, Play-to-Earn-Tokenization und Einkünfte aus Lizenzgebühren durch virtuelle Aktiva spezialisiert ist. Die führende Marke, House of Kibaa ("HoK"), konzipiert und kuratiert ein Metaverse der nächsten Generation für 3-D-Aktiva, das es ermöglicht, dass funktionale Kunst und Sammlerstücke gleichzeitig in unterschiedlichen NFT-Blockchain-Umgebungen bestehen. HoK hat erfolgreich digitale Aktiva veröffentlicht, einschließlich GenZeroes, das in nur 37 Minuten ausverkauft war und LGL Einnahmen in Höhe von insgesamt 6,2 Millionen CAD bescherte - zusätzlich zu einer unbefristeten Lizenzgebühr in Höhe von 5 % auf Sekundärmarktverkäufe. HoK plant, im Jahr 2022 ein hyperrealistisches Metaverse auf Basis der neuesten Version der Unreal-Engine einzuführen.

Im Namen von LOOKING GLASS LABS LTD.

"Dorian Banks"

Dorian Banks, Chief Executive Officer

Twitter: @DorianBanks

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dorian Banks

Gebührenfrei: +1 833 LGL-NFTX (833-545-6389)

E-Mail: info@lgl.io

Twitter: @LGL_io

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen". Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem: die Entwicklung des Origins Metaverse, die Integration von Pocket Dimension in das Origins Metaverse das Ziel des Unternehmens, das führende digitale Studio zu werden, das sich auf NFT-Architektur, immersives Metaversum-Design und Monetarisierungsströme für die Darstellung virtueller Assets spezialisiert; die Absicht, durch Kooperationen, wertsteigernde Akquisitionen und andere Vereinbarungen ein Portfolio dauerhafter NFT-Lizenzgebührenströme aufzubauen, die potenziell zu konsistenten, risikoarmen und passiven Einnahmen führen; und die kurzfristigen Projekte und zukünftigen Projekte.

Zu den wesentlichen Annahmen, auf denen diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen, gehören unter anderem, dass das Unternehmen die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken mindern kann, dass es in der Lage ist, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-Markt zu konkurrieren, dass ausreichende Finanzmittel zur Verfügung stehen, um die Geschäftsentwicklungspläne des Unternehmens umzusetzen, dass günstige Marktbedingungen vorherrschen und dass HOK in der Lage ist, sein gesamtes oder nahezu gesamtes Angebot zu verkaufen.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Vorhersagen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, einschließlich das anhaltende Wachstum und die Akzeptanz von NFT- und Metaverse-Angeboten durch die Verbraucher; die Kosten für die Entwicklung und das Design von NFTs und Metaversen, die wirtschaftlich tragfähig sind; die Fähigkeit des Unternehmens, genügend Arbeitskräfte mit den gewünschten Qualifikationen für die Entwicklung der NFT- und Metaverse-Angebote des Unternehmens zu gewinnen und zu halten; die Verfügbarkeit von Angeboten Dritter auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs- und Online-Gaming-Markt, um potenzielle Transaktionen zu identifizieren; die zunehmende Akzeptanz von NFTs als Lösung für verschiedene Online-Spiele, Unterhaltung und Sammlerstücke; die Fähigkeit des Unternehmens, die mit der Blockchain- und NFT-Branche verbundenen Risiken zu mindern; und die Fähigkeit, mit anderen Unternehmen auf dem NFT-, Metaverse-Entwicklungs-, Content Creation- und Sammlermarkt zu konkurrieren.

Obwohl die Geschäftsleitung diese Annahmen auf der Grundlage der ihr derzeit zur Verfügung stehenden Informationen für angemessen hält, können sie sich als falsch erweisen. Bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen, die mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden sind, darunter: das Risiko, dass die Angebote des Unternehmens vom Verbrauchermarkt nicht angenommen werden; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche digitale Angebote machen; das Risiko, dass sich die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen negativ verändern; das Risiko, dass das Unternehmen einen negativen operativen Cashflow und nicht genügend Kapital hat, um die Entwicklung einer seiner Technologien abzuschließen; das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, bei Bedarf zusätzliche Finanzmittel zu erhalten; das Risiko, dass die Kapital- und Betriebskosten steigen; das Risiko, dass die NFT-Technologie Betrug und anderen Fehlern unterliegt; das Risiko, dass es technologische Änderungen und Entwicklungen in der Blockchain gibt, die die NFT-Lösungen veralten lassen; Risiken in Bezug auf regulatorische Änderungen oder Maßnahmen, die die Entwicklung oder den Betrieb der Blockchain-Lösungen behindern können; das Risiko, dass andere Wettbewerber ähnliche Blockchain-Angebote herausbringen; die potenzielle künftige Unrentabilität des NFT-Marktes im Allgemeinen; die schwankenden Kosten des Rechenaufwands, der für die Ausführung bestimmter Vorgänge auf der Blockchain erforderlich ist, und andere allgemeine Risiken im Zusammenhang mit den Blockchain-Lösungen.

Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens werden in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, einschließlich der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Berichte, die unter www.sedar.com abgerufen werden können, ausführlicher behandelt.

Jedes dieser Risiken kann dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften nicht so ausfallen wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen könnten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, einschließlich der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten und Kanadas. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Absichten angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich diese Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten als richtig erweisen. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die Offenlegung von Informationen, die sich auf andere hier erwähnte Unternehmen beziehen.

Fußnoten

"Arjun Krishan Kalsy", Linkedin, 2022, https://www.linkedin.com/in/arjunkrishankalsy/?originalSubdomain=in "Nas Daily", Wikipedia, zuletzt am 10. März 2022 bearbeitet, https://en.wikipedia.org/wiki/Nas_Daily

QUELLE: LOOKING GLASS LABS LTD.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65222Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=65222&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA54342Q1063Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA54342Q1063