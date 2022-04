DGAP-News: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Expansion



pferdewetten.de AG: Erfolgte Lizenzerweiterung gibt Startschuss zum Einstieg ins Sportwetten-Retailgeschäft

Die pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777 und DE000A3MQC05) hat heute vom Glücksspieldezernat des Regierungspräsidiums Darmstadt die Nachricht erhalten, dass die für das Online-Geschäft seit Jahren erteilte Wettlizenz um die Erlaubnis auch für den stationären Betrieb erweitert worden ist. Das dafür zuständige Glücksspielkollegium hat diesen Beschluss einstimmig gefasst. Die nun vollständig in Deutschland lizensierte 100%ige Tochtergesellschaft NetXBetting Ltd. wird umgehend mit dem Auf- und Ausbau von Sportwetten-Retailgeschäften beginnen. Pierre Hofer, Vorstand: "Wir freuen uns sehr über die erteilte Lizenz und die Möglichkeit, unsere im letzten Jahr erweiterte Geschäftsstrategie mit Leben füllen zu können. Binnen der kommenden zwölf Monate werden wir - so der Plan - 76 "sportwetten.de"-Shops eröffnen, binnen zwei Jahren insgesamt 112 Geschäftsstellen. Wir erwarten Wetteinsätze in Höhe von 39 Mio. € im ersten Jahr und 112 Mio. € in den Monaten 13 bis 24 nach dem nun erfolgten Startschuss. Daraus ergeben sich plangemäß für das erste Jahr 11 Mio. € Rohertrag oder auch Gross Gaming Revenue (GGR), also positiver Deckungsbeitrag aus den zusätzlichen Wetten, und sogar 32 Mio. € in den dann folgenden zwölf Monaten. Mein Dank gilt dem ganzen Team für die hervorragende Arbeit der letzten Monate, die unserer Gesellschaft jetzt ermöglicht, auf einem ganz neuen Niveau den Wachstumsmarkt der Sportwetten zu bearbeiten." Düsseldorf, den 12. April 2022 Pierre Hofer

